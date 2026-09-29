Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

'Não tem vaidade': Vini Jr e Bruno Guimarães explicam indecisão na marca do pênalti

Vini Jr e Raphinha marcaram de pênalti para o Brasil

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 09:41
Favorite o Lance! no Google
Bruno Guimarães dando entrevista após o fim de Brasil x Japão
Bruno Guimarães dando entrevista após o fim de Brasil x Japão na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Dois dos gols da vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália foram de pênalti. Raphinha, batedor oficial da Seleção, converteu o primeiro, mas foi substituído no intervalo. No segundo tempo veio a segunda penalidade e a dúvida pairou no ar: quem assume a cobrança?

Seleção busca triunfo para garantir liderança do grupo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

Lesão de Raphinha durante jogo do Brasil preocupa torcedores do Barcelona

Fora de Campo
Há 1 hora

Na Copa do Mundo, quando Raphinha não estava em campo e o Brasil teve um pênalti a seu favor, Bruno Guimarães assumiu a cobrança (e perdeu). Neste amistoso, entretanto, Vini Jr foi o batedor selecionado a mando de Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Brasil melhora e vence bem a Austrália em segundo amistoso

Vini até ofereceu a cobrança a Bruno Guimarães, mas o zagueiro Jair trouxe do banco a informação de que Ancelotti pediu que o atacante do Real Madrid cobrasse. Vinicius bateu rasteiro no canto esquerdo e converteu a chance em gol. O quatro do Brasil no jogo. ➡️ Clique aqui e veja os gols do jogo!

Após a partida, tanto Vini quanto Bruno Guimarães foram questionados sobre a questão do pênalti e a indecisão quanto ao batedor, que ficou visível ao torcedor na transmissão da partida.

continua após a publicidade

— O Bruno é quem bate os pênaltis quando o Rapha não está. Eu achei que ele queria bater... Mas ele sabe que eu estou precisando retomar um pouco da confiança, já que tinha uns jogos que eu não marcava. É importante voltar a marcar, voltar a jogar com a nossa seleção — disse Vini.

— Depois desse negócio do pênalti, muitas coisas apareceram, né? Mas aqui na seleção a gente não tem vaidade nenhuma. No último jogo da Copa, o Ancelotti mandou eu bater; hoje ele mandou o Vini, que também estava precisando marcar. (...) Ele foi, bateu muito bem. Como eu falei, a gente não tem vaidade nenhuma, a gente quer o bem do Brasil, isso é o que importa pra gente. Feliz por ele, feliz pelo jogo que a gente desempenhou e é dar sequência no trabalho — complementou Bruno Guimarães.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil melhora e vence bem a Austrália 

Quatro dias depois de uma atuação abaixo da crítica, o Brasil voltou a enfrentar a Austrália nesta terça-feira (29) e, desta vez, jogou apresentando alguma cara de Seleção. Vanderson abriu o marcador logo no início, enquanto Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr completaram o 4 a 2 para o Brasil em um jogo com duas viradas, disputado em Brisbane.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Guimarães comemora o seu contra a Austrália 2906

Seleção Brasileira

OPINIÃO: Ancelotti, por favor, deixe o 4-2-4 no passado

Há 23 minutos
Otávio pela Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Ancelotti avalia estreia de Otávio pela Seleção: 'Mostra tranquilidade"

Há 28 minutos
Otávio pela Seleção Brasileira em amistoso

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro reage à atuação de Otávio em Austrália x Brasil

Há 28 minutos
Carlo Ancelotti, durante o segundo amistoso Austrália x Brasil

Seleção Brasileira

Ancelotti se diz paciente com Vini Jr e justifica escolha no pênalti: 'Merecia gol'

Há 29 minutos
Flamengo confirmou a lesão do camisa 10 (Foto: Divulgação/Uruguay)

Futebol Internacional

Além de Arrascaeta, veja outros jogadores lesionados na Data Fifa

Há 36 minutos
Otávio pela Seleção Brasileira

Futebol Nacional

Otávio, do Cruzeiro, estreia pela Seleção; veja como foi

Há 45 minutos
Mais LANCE!
Raphinha leva as mãos aos olhos para comemorar gol marcado pelo Brasil contra a Austrália

Entenda a comemoração de Raphinha em Austrália x Brasil

Endrick com as mãos para cima em jogo da Seleção Brasileira

Europeus reagem a Endrick em Austrália x Brasil: 'Constrangedor'

Vanderson, Rayan e Gabriel Bontempo comemorando primeiro gol do Brasil

Brasil melhora e vence bem a Austrália em segundo amistoso

Seleção busca triunfo para garantir liderança do grupo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

Lesão de Raphinha durante jogo do Brasil preocupa torcedores do Barcelona

Raphinha Brasil x Austrália 2906

Seleção: Por que Raphinha foi substituído no intervalo por Ancelotti?

Raphinha disputa bola durante amistoso do Brasil com a Austrália

Austrália x Brasil: Gol de Raphinha pela Seleção reflete duas marcas importantes

Ex-Vasco participou ativamente da primeira jogada de gol da Amarelinha (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)

Web aponta falhas de Rayan em Austrália x Brasil

Vanderson, Rayan e Gabriel Bontempo comemorando primeiro gol do Brasil

Gabriel Bontempo chama atenção em gol do Brasil: 'Quem diria'

Rayan participou diretamente da jogada do gol da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Web aponta novo titular após gol do Brasil: 'Tem que ser'

Vanderson aplaude torcida no jogo entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Quem é Vanderson, autor de golaço do Brasil contra a Austrália?

Raphinha chuta bola durante amistoso entre Brasil e Austrália

Veja gols em Austrália e Brasil pelo amistoso internacional

Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação do novo ciclo e conversou com a imprensa

Ancelotti deposita fé em nova geração da Seleção Brasileira, mas pede paciência

Camisa da Seleção com escudo em Brisbane

Brasil muda bastante para encarar Austrália; veja escalação