Dois dos gols da vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália foram de pênalti. Raphinha, batedor oficial da Seleção, converteu o primeiro, mas foi substituído no intervalo. No segundo tempo veio a segunda penalidade e a dúvida pairou no ar: quem assume a cobrança?

Na Copa do Mundo, quando Raphinha não estava em campo e o Brasil teve um pênalti a seu favor, Bruno Guimarães assumiu a cobrança (e perdeu). Neste amistoso, entretanto, Vini Jr foi o batedor selecionado a mando de Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Brasil melhora e vence bem a Austrália em segundo amistoso

Vini até ofereceu a cobrança a Bruno Guimarães, mas o zagueiro Jair trouxe do banco a informação de que Ancelotti pediu que o atacante do Real Madrid cobrasse. Vinicius bateu rasteiro no canto esquerdo e converteu a chance em gol. O quatro do Brasil no jogo. ➡️ Clique aqui e veja os gols do jogo!

Após a partida, tanto Vini quanto Bruno Guimarães foram questionados sobre a questão do pênalti e a indecisão quanto ao batedor, que ficou visível ao torcedor na transmissão da partida.

continua após a publicidade

— O Bruno é quem bate os pênaltis quando o Rapha não está. Eu achei que ele queria bater... Mas ele sabe que eu estou precisando retomar um pouco da confiança, já que tinha uns jogos que eu não marcava. É importante voltar a marcar, voltar a jogar com a nossa seleção — disse Vini.

— Depois desse negócio do pênalti, muitas coisas apareceram, né? Mas aqui na seleção a gente não tem vaidade nenhuma. No último jogo da Copa, o Ancelotti mandou eu bater; hoje ele mandou o Vini, que também estava precisando marcar. (...) Ele foi, bateu muito bem. Como eu falei, a gente não tem vaidade nenhuma, a gente quer o bem do Brasil, isso é o que importa pra gente. Feliz por ele, feliz pelo jogo que a gente desempenhou e é dar sequência no trabalho — complementou Bruno Guimarães.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil melhora e vence bem a Austrália

Quatro dias depois de uma atuação abaixo da crítica, o Brasil voltou a enfrentar a Austrália nesta terça-feira (29) e, desta vez, jogou apresentando alguma cara de Seleção. Vanderson abriu o marcador logo no início, enquanto Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr completaram o 4 a 2 para o Brasil em um jogo com duas viradas, disputado em Brisbane.