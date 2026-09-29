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Web aponta novo titular após gol do Brasil: 'Tem que ser'

Ex-Vasco repercute nas redes sociais entre torcedores

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/09/2026 07:39
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Rayan participou diretamente da jogada do gol da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Rayan participou diretamente da jogada do gol da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Austrália e Brasil estão se enfrentando nesta terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso entre as seleções. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, a Seleção Brasileira começou melhor nesse segundo encontro e abriu o placar cedo.

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Grande passe de Rayan em gol do Brasil

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Estreias na escalação inicial

Entre as novidades, dois estreantes: o goleiro Otávio e o meia Gabriel Bontempo. Mas as alterações promovidas por Ancelotti atingem todos os setores, do gol ao ataque. As principais acontecem na defesa, que foi totalmente trocada em relação ao primeiro jogo. A Seleção também terá um esquema de jogo diferente, com três jogadores no meio-campo e três no ataque.

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O técnico italiano confirmou a escalação do Brasil com Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Jr.

Na segunda-feira (28), Ancelotti afirmou que tanto a comissão técnica quanto os jogadores encaram os amistosos com a mesma importância de qualquer jogo oficial. Disse que não deixa que as críticas o afetem, porque o planejamento é "formar uma nova geração de futebolistas". As mudanças no time e a própria escolha dos convocados passam por isso.

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Confira as informações de Austrália x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

AUSTRÁLIA 🆚 BRASIL
🏆 Amistoso Internacional

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 7h (de Brasília)
📍 Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)
📺 Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv

Torcedores exaltam atuação de Rayan em Brasil x Austrália (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)
Torcedores exaltam atuação de Rayan em Brasil x Austrália (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)

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