Vagner Love ganha festa de despedida do CSKA com 27 mil torcedores
Ídolo do CSKA, atacante brasileiro encerra carreira em partida com lendas e amigos na VEB Arena
O CSKA Moscou realizou neste sábado (27) um jogo de despedida em homenagem a Vágner Love, atacante brasileiro que se aposentou do futebol profissional no início do ano. A partida reuniu lendas do clube russo e amigos do jogador na VEB Arena, com a presença de 27 mil torcedores, e terminou empatada em 3 a 3.
O homenageado participou dos dois lados do campo durante a partida e marcou um gol por cada equipe. Do lado das lendas do CSKA estavam os russos Vladimir Shevchuk, Nikolay Latysh e Vyacheslav Chanov. Na equipe dos amigos jogaram Renato Augusto, Kléberson, Elias e Enzo, filho do próprio Vágner Love.
📲 Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Vágner Love é o segundo maior artilheiro da história do CSKA, com 132 gols em 276 partidas, superado apenas por Grigory Fedotov, que tem cinco gols a mais no total.
A trajetória de Vágner Love
Formado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante foi vendido ao CSKA Moscou em julho de 2004. O primeiro vínculo com o clube durou oito anos, com períodos de empréstimo ao Palmeiras e ao Flamengo. Uma segunda passagem pelo clube aconteceu em 2013, por seis meses.
Pelo CSKA, Vágner Love conquistou quatro títulos do Campeonato Russo, seis Copas da Rússia, quatro Supercopas e a Copa da Uefa, competição atualmente conhecida como Liga Europa.
O último clube de Vágner Love antes de se aposentar, em março de 2026, foi o Retrô.
➡️ Flamengo desmente negociação com Fatal Model e aciona departamento jurídico
Tudo sobre
Fora de Campo
Jorge Jesus é sincero sobre possível volta ao Flamengo: 'Tenho certeza'Há 4 horas
Fora de Campo
Neymar não esconde torcida por clube do Rio: 'Eu sou Mengão'Há 14 horas
Futebol Internacional
Messi marca golaço em Columbus Crew x Inter Miami; veja vídeoHá 15 horas
Fora de Campo
Show de Pedro Sampaio e Ricky Martin no NFL Rio Game divide opiniões na webHá 16 horas
Futebol Nacional
Romário nega ter feito vídeo criticando fala de Lula sobre Flamengo e betsHá 16 horas
Futebol Americano
Cheerleaders dos Cowboys dançam com Pedro Sampaio durante show de intervalo da NFLHá 16 horas
Mais LANCE!