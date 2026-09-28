O CSKA Moscou realizou neste sábado (27) um jogo de despedida em homenagem a Vágner Love, atacante brasileiro que se aposentou do futebol profissional no início do ano. A partida reuniu lendas do clube russo e amigos do jogador na VEB Arena, com a presença de 27 mil torcedores, e terminou empatada em 3 a 3.

O homenageado participou dos dois lados do campo durante a partida e marcou um gol por cada equipe. Do lado das lendas do CSKA estavam os russos Vladimir Shevchuk, Nikolay Latysh e Vyacheslav Chanov. Na equipe dos amigos jogaram Renato Augusto, Kléberson, Elias e Enzo, filho do próprio Vágner Love.

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CSKA Moscou faz jogo de despedida para Vágner Love (Foto: Reprodução/Instagram)

Vágner Love é o segundo maior artilheiro da história do CSKA, com 132 gols em 276 partidas, superado apenas por Grigory Fedotov, que tem cinco gols a mais no total.

A trajetória de Vágner Love

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante foi vendido ao CSKA Moscou em julho de 2004. O primeiro vínculo com o clube durou oito anos, com períodos de empréstimo ao Palmeiras e ao Flamengo. Uma segunda passagem pelo clube aconteceu em 2013, por seis meses.

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Pelo CSKA, Vágner Love conquistou quatro títulos do Campeonato Russo, seis Copas da Rússia, quatro Supercopas e a Copa da Uefa, competição atualmente conhecida como Liga Europa.

O último clube de Vágner Love antes de se aposentar, em março de 2026, foi o Retrô.

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