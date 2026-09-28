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Arrascaeta vira assunto após lesão em Data Fifa: 'Só serve para isso'

Meia se machucou durante amistoso do Uruguai

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 15:08
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho
Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Arrascaeta, jogador do Flamengo, foi diagnosticado com uma fratura no punho esquerdo após escorregar em amistoso da seleção do Uruguai nesta segunda-feira (28). Com mais uma lesão durante a Data Fifa, torcedores do Rubro-Negro reforçaram não serem a favor do camisa 10 ser convocado, pois constantemente se lesiona.

Arrascaeta, do Flamengo, durante o amistoso do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, sofre fratura no punho esquerdo e passará por cirurgia

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Após a divulgação da lesão do craque, torcedores do Flamengo voltaram a pôr em pauta o fato de que o Arrascaeta sempre volta dessas datas lesionado, podendo prejudicar o calendário do clube carioca.

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Arrascaeta, do Flamengo, em campo em Uruguai x Coreia do Sul
Arrascaeta, do Flamengo, em campo em Uruguai x Coreia do Sul (Foto: Jung Yeon-je/AFP)
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