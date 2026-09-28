Arrascaeta vira assunto após lesão em Data Fifa: 'Só serve para isso'
Meia se machucou durante amistoso do Uruguai
Arrascaeta, jogador do Flamengo, foi diagnosticado com uma fratura no punho esquerdo após escorregar em amistoso da seleção do Uruguai nesta segunda-feira (28). Com mais uma lesão durante a Data Fifa, torcedores do Rubro-Negro reforçaram não serem a favor do camisa 10 ser convocado, pois constantemente se lesiona.
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Após a divulgação da lesão do craque, torcedores do Flamengo voltaram a pôr em pauta o fato de que o Arrascaeta sempre volta dessas datas lesionado, podendo prejudicar o calendário do clube carioca.
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Veja a repercussão:
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