Arrascaeta vira assunto após lesão em Data Fifa: 'Só serve para isso'

Arrascaeta, jogador do Flamengo, foi diagnosticado com uma fratura no punho esquerdo após escorregar em amistoso da seleção do Uruguai nesta segunda-feira (28). Com mais uma lesão durante a Data Fifa, torcedores do Rubro-Negro reforçaram não serem a favor do camisa 10 ser convocado, pois constantemente se lesiona.

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Após a divulgação da lesão do craque, torcedores do Flamengo voltaram a pôr em pauta o fato de que o Arrascaeta sempre volta dessas datas lesionado, podendo prejudicar o calendário do clube carioca.

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