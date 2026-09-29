Cano parabeniza Martinelli por estreia na Seleção: 'Muito orgulho'
Volante do Fluminense entrou no segundo tempo da vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália e fez sua primeira partida pela Seleção principal
Martinelli, do Fluminense, estreia pela Seleção Brasileira em vitória contra Austrália
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Germán Cano fez questão de celebrar um momento especial na carreira de Martinelli. Após o volante do Fluminense estrear pela Seleção Brasileira na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), o atacante argentino publicou uma mensagem ao companheiro de equipe e destacou a dedicação do meio-campista para realizar o sonho de defender o Brasil.
Em mensagem direcionada ao jogador, Cano ressaltou a evolução de Martinelli ao longo dos anos e afirmou que acompanhou de perto os desafios enfrentados pelo volante até chegar à Seleção principal.
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— Marti, que alegria te ver realizar esse sonho. Seu primeiro jogo com a Seleção Brasileira é mais do que merecido. Desde que estamos juntos, vi o quanto você cresceu, quantas batalhas superou e o quanto sempre se dedicou para chegar até aqui — escreveu o argentino.
O atacante tricolor ainda destacou os sacrifícios feitos pelo companheiro ao longo da trajetória e comemorou a oportunidade de vê-lo vestir a camisa amarelinha pela primeira vez.
— Sei de tudo que você trabalhou e se sacrificou, por isso fico muito feliz de você ver vivendo esse momento. Tenho muito orgulho de você, irmão. Que seja o primeiro de muitos com a Seleção — finalizou.
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Martinelli estreia pela Seleção Brasileira
Aos 24 anos, Martinelli recebeu sua primeira convocação para a equipe principal do Brasil após o corte de João Pedro. O volante começou no banco de reservas e entrou aos 38 minutos do segundo tempo, substituindo Bruno Guimarães, quando a Seleção já vencia por 4 a 2. Nos 12 minutos em que esteve em campo, o jogador tricolor teve 100% de aproveitamento, com 7/7 passes certos, 1 desarme, 1 interceptação e 1 corte.
Formado em Xerém, Martinelli chegou ao profissional do Fluminense em 2020 e se firmou como uma das peças importantes da equipe. A estreia pela Seleção representa mais um passo na trajetória do jogador, que agora terá uma nova oportunidade de atuar sob o comando de Carlo Ancelotti.
O Brasil volta a campo no sábado (3), às 11h (de Brasília), para enfrentar a Índia, em Calcutá, no último compromisso desta Data Fifa. Depois da partida, Martinelli retorna ao Fluminense para a sequência da temporada, que inclui a semifinal da Libertadores e a disputa do Campeonato Brasileiro.
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