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Gabriel Bontempo chama atenção em gol do Brasil: 'Quem diria'

Meio-campista do Santos deu sua primeira assistência

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 07:51
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vanderson, Rayan e Gabriel Bontempo comemorando primeiro gol do Brasil
Vanderson, Rayan e Gabriel Bontempo comemorando primeiro gol do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. Com início melhor, a Seleção Brasileira abriu o placar cedo com gol de Vanderson, e assistência de Gabriel Bontempo, duas novidades na escalação de Carlo Ancelotti.

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➡️Veja gol em Austrália x Brasil: Vanderson abre o placar

Aos 3 minutos da primeira etapa, o Brasil avança com velocidade ao ataque. Rayan recebe pela direita e busca Bontempo, que rola para Vanderson chegar batendo de primeira, na entrada da área pelo lado direito, e marcar um bonito gol.

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Veja o gol e a assistência:

Veja a repercussão:

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Confira as informações de Austrália x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

AUSTRÁLIA 🆚 BRASIL
🏆 Amistoso Internacional

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 7h (de Brasília)
📍 Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)
📺 Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv

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