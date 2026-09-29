Gabriel Bontempo chama atenção em gol do Brasil: 'Quem diria'
Meio-campista do Santos deu sua primeira assistência
O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. Com início melhor, a Seleção Brasileira abriu o placar cedo com gol de Vanderson, e assistência de Gabriel Bontempo, duas novidades na escalação de Carlo Ancelotti.
➡️Veja gol em Austrália x Brasil: Vanderson abre o placar
Aos 3 minutos da primeira etapa, o Brasil avança com velocidade ao ataque. Rayan recebe pela direita e busca Bontempo, que rola para Vanderson chegar batendo de primeira, na entrada da área pelo lado direito, e marcar um bonito gol.
Veja o gol e a assistência:
Veja a repercussão:
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Confira as informações de Austrália x Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
AUSTRÁLIA 🆚 BRASIL
🏆 Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 7h (de Brasília)
📍 Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)
📺 Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv
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