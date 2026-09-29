Goleiro do Cruzeiro, Otávio estreou pela Seleção Brasileira na manhã desta terça-feira (29). Após a vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, o arqueiro celebrou a partida pelo Brasil e minimizou as críticas pela atuação no primeiro gol australiano.

– Muito feliz, realização de um sonho. Entrar em campo e representar o Brasil. Um dia emocionante, não sei descrever meus sentimentos. Sobre o jogo, tenho muito a crescer, evolui. Foi um bom jogo, seguir trabalhando e aprimorando, mas estou muito honrado – disse o goleiro em entrevista à GETV.

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– Em menos de um ano fiz minha estreia pela seleção principal, não tem explicação, é um ano mágico na minha vida. O mais importante é a vitória, independentemente de qualquer circunstância. A vitória é o essencial. Pessoalmente, por ter estreado, foi um dia mágico – comentou Otávio após estreia na seleção brasileira.

Otávio pela Seleção Brasileira (Foto: Nigel Owen/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

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Elogios de Carlo Ancelotti a Otávio

Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, o técnico Carlo Ancelotti avaliou o desempenho do jovem e fez elogios.

– O Morisco vai jogar a próxima partida. Era uma oportunidade para o Otávio, me pareceu tranquilo. O primeiro gol poderia ser um erro, uma falta, não sei. Mas eu gosto dele porque é um goleiro que mostra tranquilidade e segurança – ressaltou o arqueiro.

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O lance de Otávio citado por Carlo Ancelotti ocorreu aos 27 minutos, quando o arqueiro, atrapalhado por um adversário, trombou com Rayan e a bola sobrou para Circati fazer o primeiro gol australiano.

Brasil x Austrália

Quatro dias depois de uma atuação abaixo da crítica, o Brasil voltou a enfrentar a Austrália nesta terça-feira (29) e, desta vez, jogou apresentando alguma cara de Seleção. Vanderson abriu o marcador logo no início, enquanto Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr completaram o placar de 4 a 2 para o Brasil em um jogo com duas viradas, disputado em Brisbane.

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Terminados os dois primeiros compromissos da Seleção Brasileira contra a Austrália, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Índia na manhã de sábado (3), às 11h (de Brasília).

Após o compromisso deste fim de semana, o goleiro Otávio retornará a Belo Horizonte. Pelo Cruzeiro, o arqueiro deverá enfrentar o São Paulo na quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.