Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Europeus reagem a Endrick em Austrália x Brasil: 'Constrangedor'

Seleção Brasileira venceu o amistoso por 4 a 2

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 09:17
Favorite o Lance! no Google
Endrick com as mãos para cima em jogo da Seleção Brasileira
Endrick com as mãos para cima em jogo da Seleção Brasileira (Foto: SAEED KHAN / AFP)

O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr, no Suncorp Stadium, pelo segundo amistoso entre as seleções. No entanto, uma discussão envolvendo o Endrick e o Harry Souttar virou assunto entre os europeus.

Seleção busca triunfo para garantir liderança do grupo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

Lesão de Raphinha durante jogo do Brasil preocupa torcedores do Barcelona

Fora de Campo
Há 1 hora
Raphinha Brasil x Austrália 2906

Seleção: Por que Raphinha foi substituído no intervalo por Ancelotti?

Seleção Brasileira
Há 1 hora
Raphinha disputa bola durante amistoso do Brasil com a Austrália

Austrália x Brasil: Gol de Raphinha pela Seleção reflete duas marcas importantes

Seleção Brasileira
Há 57 minutos

➡️ Veja gols em Austrália e Brasil pelo amistoso internacional

Aos 21 minutos da segunda etapa, Endrick se irrita com Souttar após disputa de bola, empurra o adversário pelas costas e o clima esquenta entre os jogadores. Na sequência, o atacante brasileiro fica caído após ser empurrado por um membro da comissão técnica da Austrália. Logo após, Endrick dá a assistência do gol da virada de Bruno Guimarães.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja:

Veja a repercussão:

Tradução: Primeiro: Endrick empurrando Souttar é hilário, parece um toddler. Segundo, cair depois de um dedo roçar sua bochecha de forma amigável é simplesmente constrangedor.

continua após a publicidade

Tradução: Endrick, tecnicamente, ajudou o gol de Bruno com sua mesquinhez um minuto antes, o que os deixou irritados, e eles finalmente marcaram.

Tradução: Isso era formalmente amigável.

Agora virou Noite de Luta no Suncorp

Atuação lamentável de Endrick ali também

Quem ganharia uma briga entre Endrick e Souttar?

Tradução: Será que o Souttar pode simplesmente ir até o Endrick e chamá-lo de rejeitado do Madrid?

Tradução: Endrick se meteu em uma briga com um dos gigantes da Austrália.

O que ele estava pensando!?

Tradução: Esses brasileiros e australianos estão prestes a trocar socos, juro. Os brasileiros, especialmente, não estão nem aí para como a Austrália é fisicamente. O Endrick literalmente começou uma briga mais cedo também kkkkkk.

continua após a publicidade

Como foi Austrália x Brasil?

Seleção começa em alta rotação, mas erros comprometem 1º tempo

Com sete mudanças e um meio-campo reforçado em relação ao primeiro amistoso com a Austrália, o Brasil começou a partida em Brisbane querendo apagar a má impressão deixada na semana passada. E precisou de apenas dois minutos para isso: após bela troca de passes, que iniciou em Bruno Guimarães e passou por Danilo e Rayan, Vanderson recebeu na direita da grande área e chutou bonito no ângulo oposto para fazer 1 a 0.

O gol logo no início deu à Seleção confiança para seguir no ataque. No meio, Danilo e Bruno Guimarães eram bastante participativos, e Gabriel Bontempo se movimentava com timidez. No ataque, Rayan e Vini Jr sentiam a marcação, enquanto Raphinha, ostentando a braçadeira de capitão, era acionado em bolas longas.

continua após a publicidade

O jogo estava à feição do Brasil, mas, aos poucos, os erros de passes, em especial na transição, cobraram o preço. A Austrália chegou a um empate fortuito por meio de Circati após cobrança de escanteio aos 28, e virou cinco minutos depois quando Metcalfe chutou de fora da área. No fim, Raphinha empatou de pênalti.

Raphinha marcando gol de pênalti em Austrália x Brasil pelo amistoso internacional
Raphinha marcando gol de pênalti em Austrália x Brasil pelo amistoso internacional (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)

Ancelotti muda time, mas Brasil mantém ritmo no segundo tempo

A Seleção perdeu Raphinha para o segundo tempo — o jogador sentiu desconforto muscular. Endrick entrou, e aos poucos Ancelotti passou a mexer bastante no time. Andrey Santos, Matheuzinho e Estêvão foram os primeiros; depois, Martinelli ganhou a primeira chance com a camisa do Brasil.

continua após a publicidade

As mudanças fizeram o Brasil perder um pouco da organização, mas não a vontade. O time seguiu ofensivo e aproveitou para, enfim, vencer com alguma tranquilidade. Bruno Guimarães fez 3 a 2 aos 24, e Vini Jr, de pênalti, ampliou aos 34.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Otávio pela Seleção Brasileira em amistoso

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro reage à atuação de Otávio em Austrália x Brasil

Há 28 minutos
Raphinha leva as mãos aos olhos para comemorar gol marcado pelo Brasil contra a Austrália

Fora de Campo

Entenda a comemoração de Raphinha em Austrália x Brasil

Há 48 minutos
Seleção busca triunfo para garantir liderança do grupo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Lesão de Raphinha durante jogo do Brasil preocupa torcedores do Barcelona

Há 1 hora
Ex-Vasco participou ativamente da primeira jogada de gol da Amarelinha (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)

Fora de Campo

Web aponta falhas de Rayan em Austrália x Brasil

Há 2 horas
Vanderson, Rayan e Gabriel Bontempo comemorando primeiro gol do Brasil

Fora de Campo

Gabriel Bontempo chama atenção em gol do Brasil: 'Quem diria'

Há 2 horas
Rayan participou diretamente da jogada do gol da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Fora de Campo

Web aponta novo titular após gol do Brasil: 'Tem que ser'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Olise com o braço pro alto

Europeus elegem Olise como favorito à Bola de Ouro: 'Incrível'

Gustavo Scarpa Indicação literária de Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético - Arte: Lance!)

Gustavo Scarpa e a paixão pelos livros: veja as indicações literárias do jogador

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Arrascaeta vira assunto após lesão em Data Fifa: 'Só serve para isso'

Vagner Love ganha festa de despedida do CSKA

Vagner Love ganha festa de despedida do CSKA com 27 mil torcedores

Jorge Jesus na época que treinava o Flamengo

Jorge Jesus é sincero sobre possível volta ao Flamengo: 'Tenho certeza'

Neymar marcou presença no NFL Rio Game e falou sobre o time dele no Rio de Janeiro

Neymar não esconde torcida por clube do Rio: 'Eu sou Mengão'

Lionel Messi comemorando gol de falta em Columbus Crew e Inter Miami

Messi marca golaço em Columbus Crew x Inter Miami; veja vídeo

Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game, no Maracanã

Show de Pedro Sampaio e Ricky Martin no NFL Rio Game divide opiniões na web

Romário perde recurso na Justiça de São Paulo

Romário nega ter feito vídeo criticando fala de Lula sobre Flamengo e bets

Pedro Sampaio no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Cheerleaders dos Cowboys dançam com Pedro Sampaio durante show de intervalo da NFL

Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Ivete Sangalo, Anitta e Luan Santana: o sonho de Rosamaria para NFL

Emerson Royal esteEmerson Royal esteve presente no NFL Rio Gameve presente no NFL Rio Game

NFL Rio Game: veja os famosos que estiveram no Maracanã

Cristiano Ronaldo no banco em Noruega e Portugal, pela Nations League

Portugueses reagem à ausência de Cristiano Ronaldo: 'Não tem'