Web aponta falhas de Rayan em Austrália x Brasil
Seleção terminou o primeiro tempo empatado em 2 a 2
Austrália e Brasil estão se enfrentando nesta terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso entre as seleções. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, a Seleção Brasileira começou melhor nesse segundo encontro e abriu o placar cedo, mas não conseguiu se segurar e acabou tomando a virada.
Rayan, que participou ativamente da jogada de gol do Brasil, também teve participação no gol de empate e na virada dos australianos. Nas redes sociais, torcedores apontaram o desempenho abaixo do ex-Vasco.
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Rayan abaixo em Austrália x Brasil?
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Estreias na escalação inicial
Entre as novidades, dois estreantes: o goleiro Otávio e o meia Gabriel Bontempo. Mas as alterações promovidas por Ancelotti atingem todos os setores, do gol ao ataque. As principais acontecem na defesa, que foi totalmente trocada em relação ao primeiro jogo. A Seleção também terá um esquema de jogo diferente, com três jogadores no meio-campo e três no ataque.
O técnico italiano confirmou a escalação do Brasil com Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Jr.
Na segunda-feira (28), Ancelotti afirmou que tanto a comissão técnica quanto os jogadores encaram os amistosos com a mesma importância de qualquer jogo oficial. Disse que não deixa que as críticas o afetem, porque o planejamento é "formar uma nova geração de futebolistas". As mudanças no time e a própria escolha dos convocados passam por isso.
Confira as informações de Austrália x Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
AUSTRÁLIA 🆚 BRASIL
🏆 Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 7h (de Brasília)
📍 Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)
📺 Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv
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