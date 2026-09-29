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Torcida do Cruzeiro reage à atuação de Otávio em Austrália x Brasil

O arqueiro foi titular na vitória brasileira contra a Austrália

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 09:56
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Otávio pela Seleção Brasileira em amistoso
Otávio pela Seleção Brasileira (Foto: Nigel Owen/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

O goleiro Otávio, do Cruzeiro, fez sua estreia pela Seleção Brasileira nesta terça-feira (29), na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália. Titular no amistoso, o jogador teve uma atuação discreta e foi pouco exigido durante boa parte da partida.

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Nas redes sociais, torcedores do clube mineiro reagiram às suas falhas, pediram calma e disseram que, por o goleiro ser o segundo mais jovem a estrear pelo titular da Seleção Brasileira, precisa de mais tempo para adaptação.

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➡️ Brasil melhora e vence bem a Austrália em segundo amistoso

Veja a repercussão:

Otávio, do Cruzeiro, estreia pela Seleção; veja como foi

Texto de: Eduardo Statuti.

Assim como toda a equipe, o camisa 81 da Raposa teve um início confiante, sendo pouco exigido. Até os 25 minutos, ele teve apenas três participações, duas acionadas pelos zagueiros, e defendeu um cruzamento australiano pela esquerda.

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Aos 27 minutos, subiu com Rayan para tentar afastar um escanteio e a bola sobrou para Circati empatar a partida naquele momento. Pouco mais de cinco minutos depois, Otávio nada pôde fazer quando Metcalfe acertou um belo chute no ângulo direito.

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Otávio, do Cruzeiro, durante treino da Seleção Brasileira
Otávio, do Cruzeiro, durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na segunda etapa, seguindo a crescente da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o defensor foi pouco acionado. Ele apenas cortou um cruzamento rasteiro no primeiro minuto, defendeu um cruzamento pela direita e deu um soco em escanteio aos 41 minutos.

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