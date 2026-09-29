Brasil melhora e vence bem a Austrália em segundo amistoso
Jogo teve duas viradas; Raphinha marca de penalti e sente lesão
Quatro dias depois de uma atuação abaixo da crítica, o Brasil voltou a enfrentar a Austrália nesta terça-feira (29) e, desta vez, jogou apresentando alguma cara de Seleção. Vanderson abriu o marcador logo no início, enquanto Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr completaram o 4 a 2 para o Brasil em um jogo com duas viradas, disputado em Brisbane
Como foi Austrália 2 x 4 Brasil
Seleção começa em alta rotação, mas erros comprometem 1º tempo
Com sete mudanças e um meio-campo reforçado em relação ao primeiro amistoso com a Austrália, o Brasil começou a partida em Brisbane querendo apagar a má impressão deixada na semana passada. E precisou de apenas dois minutos para isso: após bela troca de passes, que iniciou em Bruno Guimarães, e passou por Danilo e Rayan, Vanderson recebeu na direita da grande área e chutou bonito no ângulo oposto para fazer 1 a 0.
O gol logo no início deu à Seleção confiança para seguir no ataque. No meio, Danilo e Bruno Guimarães eram bastante participativos, e Gabriel Bontempo se movimentava com timidez. No ataque, Rayan e Vini Jr sentiam a marcação, enquanto Raphinha, ostentando a braçadeira de capitão, era acionado em bolas longas.
O jogo estava à feição do Brasil, mas aos poucos os erros de passes, em especial na transição, cobraram o preço. A Austrália chegou a um empate fortuito através de Circati após cobrança de escanteio aos 28, e virou cinco minutos depois quando Metcalfe chutou de fora de área. No fim, Raphinha empatou de pênalti.
Ancelotti muda time, mas Brasil mantém ritmo no segundo tempo
A Seleção perdeu Raphinha para o segundo tempo — o jogador sentiu desconforto muscular. Endrick entrou, e aos poucos Ancelotti passou a mexer bastante no time. Andrey Santos, Matheuzinho e Estêvão foram os primeiros; depois, Martinelli, Arthur Dias e Breno Bidon ganharam a primeira chance com a camisa do Brasil. Vitor Reis também entrou.
As mudanças fizeram o Brasil perder um pouco da organização, mas não a vontade. O time seguiu ofensivo e aproveitou para, enfim, vencer com alguma tranquilidade. Bruno Guimarães fez 3 a 2 aos 24, e Vini Jr, de pênalti, definiu o marcador aos 34.
Visão do Lance!
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Gol de pênalti marcado por Raphinha no fim do primeiro tempo deu ao Brasil a tranquilidade para jogar o segundo. Feito também representou duas marcas importantes do jogador: participação em gols na temporada e aproveitamento nas cobranças de pênaltis.
Deu aula 🏅
Bruno Guimarães segue sendo o grande nome da Seleção Brasileira. Entre os remanescentes da Copa do Mundo que foram chamados nesta Data Fifa, é de longe o de maior contribuição.
Ficou abaixo 📉
Um dos estreantes da Seleção, o goleiro Otávio não teve uma primeira boa jornada. O jogador do Cruzeiro saiu mal no primeiro gol, e pareceu "faltar braço" no segundo.
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✅ FICHA TÉCNICA
AUSTRÁLIA 2 X 4 BRASIL
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026
📍 Local: Suncorp Stadium, em Brisbane (AUS)
🥅 Gols: Vanderson (2'/1ºT), Circati (28'/1ºT), Metcalfe (33'/1ºT), Raphinha (45'/1ºT); Bruno Guimarães (24'/2ºT), Vini Jr (34'/2ºT)
🟨 Cartões Amarelos: Gabriel Magalhães e Endrick (BRA); Irankunda e Souttar (AUS)
🕴️ Arbitragem: Yusuke Araki, auxiliado por Kota Watanabe e Kohe Ando (trio japonês).
⚽ ESCALAÇÕES
Austrália
Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Lucas Herrington; Jacob Italiano (Geria), Jackson Irvine (Yazbek), Paul Okon-Engstler (O'Neill), Connor Metcalfe (McGree) e Aziz Behich; Nestory Irankunda (Youkunis) e Tete Yengi (Velupillay). Técnico: Tony Popovic
Brasil
Otávio; Vanderson (Matheuzinho), Jair (Vitor Reis), Gabriel Magalhães e Mauro Júnior (Arthur Dias); Danilo (Breno Bidon), Bruno Guimarães (Martinelli) e Gabriel Bontempo (Andrey Santos); Rayan (Estêvão), Raphinha (Endrick) e Vini Jr (Samuel Lino). Técnico: Carlo Ancelotti.
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