O Santos terá problemas para montar o time que enfrenta o São Paulo no clássico do dia 2 de outubro, às 20h (de Brasília), no Morumbis. O Peixe já sabe que não poderá contar com alguns titulares, mas a pausa para a Data Fifa também pode ajudar o técnico Cuca a recuperar jogadores que estão no departamento médico.

➡️Quais são as opções de Cuca para substituir Gabriel Bontempo no Santos?

Gabriel Bontempo e Luan Peres são baixas confirmadas, enquanto outros nomes ainda trabalham para ficar à disposição. O primeiro está com a Seleção Brasileira disputando os amistosos pela primeira vez, enquanto o segundo cumprirá suspensão em razão do terceiro cartão amarelo.

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A principal pergunta do torcedor santista é em relação à recuperação do atacante Neymar, que se recupera de uma lesão muscular na coxa. Apesar de estar em fase de transição para o campo, o camisa 10, no entanto, deve seguir como baixa neste clássico. A previsão de retorno é para depois da primeira quinzena de outubro.

Mas, afinal, quem pode retornar para esta partida em que o Santos busca engatar a quinta vitória seguida no Brasileirão? Álvaro Barreal deve ser o primeiro deles. Ele já participa dos treinamentos e deve estar à disposição da comissão técnica, assim como Willian Arão, que evoluiu em sua condição física e iniciou o período de transição para o gramado.

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Uma das principais expectativas fica para uma possível estreia do meio-campista Philippe Coutinho. O camisa 11 do Peixe trabalha para ter condicionamento físico até sexta-feira. Vale lembrar que as chances não são grandes, já que o jogador não entra em campo desde meados de fevereiro, quando deixou o Vasco.

Outros desfalques são o goleiro Gabriel Brazão, que passou por cirurgia no ombro esquerdo e só retornará em 2027, e Vinicius Lira, que se recupera de grave lesão no joelho. Por fim, João Ananias está com a sub-20.

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