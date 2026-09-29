Atitude de Vini Jr em Austrália x Brasil irrita torcedores
Treinador determinou que atacante do Real Madrid fizesse segunda cobrança
O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira (29), com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr, no Suncorp Stadium, pelo segundo amistoso entre as seleções. No entanto, uma atitude envolvendo o camisa 7 da Seleção Brasileira e o camisa 8 na hora de bater o pênalti agitou os torcedores nas redes sociais.
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Quando o pênalti foi marcado a favor do Brasil, ainda no fim da primeira etapa, Endrick segurou a bola e a ofereceu a Vini Jr., que logo apontou para Bruno Guimarães. Apesar disso, Ancelotti escolheu o camisa 7 para fazer a cobrança, e o atacante converteu.
Na Copa do Mundo, quando Raphinha não estava em campo e o Brasil teve um pênalti a seu favor, Bruno Guimarães assumiu a responsabilidade, mas desperdiçou a cobrança. Neste amistoso, porém, Vini Jr. foi o escolhido por Ancelotti para bater o pênalti.
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A atitude, porém, não agradou aos internautas, que esperam um protagonismo a mais do craque do Real Madrid.
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Ancelotti se diz paciente com Vini Jr e justifica escolha no pênalti: 'Merecia gol'
Satisfeito com a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, o técnico Carlo Ancelotti explicou algumas das escolhas que fez durante a partida. Uma delas remeteu direto à eliminação da Seleção na última Copa do Mundo, diante da Noruega: aos 34 do segundo tempo, Ancelotti ordenou que Vini Jr, e não Bruno Guimarães, cobrasse um pênalti contra os australianos. O atacante do Real Madrid converteu e deu números finais ao amistoso.
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A determinação do técnico da Seleção foi diferente do que aconteceu no Mundial, quando Bruno Guimarães cobrou uma penalidade máxima no momento em que o placar ainda estava 0 a 0. O volante, contudo, desperdiçou a cobrança, e o resultado final daquele jogo válido pelas oitavas de final todo mundo recorda bem.
No jogo desta terça, Vini Jr, que havia sofrido o pênalti, chegou a oferecer a cobrança a Guimarães, mas Ancelotti deu a ordem para que o próprio atacante a fizesse. No fim do jogo, em entrevista coletiva, o técnico explicou a escolha.
— Bruno já havia marcado gol. O batedor de pênalti era o Raphinha, que bateu o primeiro. O segundo era Bruno, mas o Bruno já tinha marcado o gol. Então, acho que o Vini merecia marcar um gol. Bateu o pênalti, bateu bem e marcou — explicou o treinador da Seleção Brasileira.
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