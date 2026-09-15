Flaco López e Giay são convocados pela seleção da Argentina
Dupla participará da despedida de Lionel Messi
O Palmeiras terá dois representantes na Seleção Argentina na próxima Data Fifa. O atacante Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, e o lateral-direito Giay integram a lista de 28 jogadores anunciada pelo técnico Lionel Scaloni na tarde desta terça-feira (15).
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A Argentina disputará amistosos contra a Bolívia, no dia 30 de setembro, e Burkina Faso, em 3 de outubro. A seleção fecha a série de compromissos diante do Benim, em partida que também será disputada no Monumental de Núñez, casa do River Plate, em Buenos Aires.
A Data Fifa de setembro será realizada entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro. O calendário nacional ficará paralisado durante o período para a disputa dos amistosos. Com isso, a comissão técnica do Palmeiras, que deve ter novos jogadores convocados por outras seleções sul-americanas, não terá de lidar com desfalques nas competições nacionais.
Flaco López volta a ser convocado após disputar a Copa do Mundo de 2026. Giay, que chegou a participar da preparação da equipe para o Mundial, também recebe uma nova oportunidade com Scaloni, de olho no próximo ciclo.
A dupla alviverde terá a companhia de Lionel Messi. O camisa 10 fará sua despedida da Seleção Argentina no último dos três jogos, contra o Benim. Messi disputou três finais de Copa do Mundo e foi campeão em 2022, no Catar. Também ficou com o vice-campeonato em 2014, no Brasil, e em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Convocação da Argentina
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