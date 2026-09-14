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Palmeiras descarta fratura em Piquerez antes de decisão pela Libertadores

Lateral deixou o gramado com problema físico no tornozelo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/09/2026 12:37
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Piquerez durante treino do Palmeiras
Piquerez em treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Piquerez teve fratura descartada após ser submetido a exames de imagem. O jogador foi substituído durante a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, após sentir um problema físico no tornozelo.

+ Palmeiras tem retorno de lesionado e inicia preparação para Libertadores

O uruguaio passará por uma nova avaliação, mas deve ser desfalque contra a LDU, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Após vencer por 1 a 0 no Nubank Parque, o Alviverde precisa apenas de um empate para avançar às semifinais.

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Caso Piquerez não tenha condições físicas de atuar, Arthur, formado nas categorias de base do clube, será o substituto.

O Palmeiras realizou atividades na manhã desta segunda-feira (14), na Academia de Futebol, e embarca ainda hoje para Quito. Mauricio, que foi desfalque no clássico por causa de uma tendinite no joelho, também passará por nova avaliação. O capitão Gustavo Gómez, por sua vez, cumpre suspensão automática após receber cartão amarelo no jogo de ida.

Apesar de seguir como dúvida, Piquerez embarcará com o restante do elenco para o Equador, assim como Gómez.

Gustavo Gómez chuta a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo
Gustavo Gómez está suspenso e não atua contra a LDU, pelas quartas da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

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Palmeiras na Libertadores

Com a segunda colocação na fase de grupos de 2026, o Palmeiras chegou ao décimo mata-mata consecutivo da Libertadores. Nesse período, conquistou o título duas vezes, em 2020 e 2021, ambas sob o comando da atual comissão técnica.

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Caso avance diante da LDU, o Palmeiras enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Fluminense e Platense.

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