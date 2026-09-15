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Antiga fala de Tite sobre Coutinho repercute após apresentação no Santos: 'Precisa ser mimado'

Ex-treinador da Seleção Brasileira e meia trabalharam juntos entre 2016 a 2022

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 10:35
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Apresentação do Coutinho como jogador do Santos
Apresentação do Coutinho como jogador do Santos - (Foto: Marcos Silva /Fotoarena/Folhapress)

A chegada de Philippe Coutinho ao Santos mexeu com os ânimos dos torcedores do Vasco. Durante a apresentação, o meia de 34 anos aproveitou para explicar as decisões que o fizeram deixar o Cruz-Maltino. A justificativa revelada, porém, virou motivo de piada para torcedores vascaínos e até rivais do clube carioca, que relembraram uma antiga fala de Tite, nas redes sociais.

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Santos, Coutinho afirmou ainda que ficou triste com a repercussão de sua saída do Vasco, mas fez questão de reforçar a relação que mantém com o clube que o revelou. Saiba mais detalhes sobre as falas do meia brasileiro na apresentação oficial.

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Torcida do Vasco relembra Tite

Fala de Tite aconteceu ainda em 2020

A declaração de Tite sobre Philippe Coutinho aconteceu ainda em 2020, quando o meia defendia o Bayern de Munique, por empréstimo do Barcelona. Na época, o então técnico da Seleção Brasileira falou sobre a maneira como o jogador deveria ser tratado e destacou a necessidade de compreender seu perfil emocional para conseguir extrair o melhor de seu futebol.

— Coutinho precisa de carinho, de conversa, precisa ser mimado. Sua personalidade é um pouco frágil. Não temos que ser paternalistas, temos que entender a forma de tirar o melhor de cada jogador. Os atletas são diferentes e não podemos tratá-los da mesma forma — afirmou Tite.

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A fala voltou a repercutir principalmente após Coutinho explicar os motivos que o levaram a deixar o Vasco. Mas, antes mesmo disso, em sua despedida do clube, a análise de Tite também havia sido lembrada. Na época, o meia revelou que estava mentalmente cansado e decidiu priorizar a própria saúde emocional depois de um período de pressão e críticas.

Coutinho antes do Vasco golear o Santos por 6 a 0 no Brasileirão de 2025
Coutinho antes do Vasco golear o Santos por 6 a 0 (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

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