Escalação: Palmeiras encara LDU sem pilar, mas tem Abel e reforço

O Palmeiras terá mudanças na escalação para o duelo com a LDU, nesta quarta-feira (16), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O meio-campista Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão na competição, enquanto o capitão Gustavo Gómez será desfalque devido ao acúmulo de cartões.

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Recuperado de lesão, Ramón Sosa participou normalmente das atividades com o elenco em São Paulo, mas será desfalque, assim como os lesionados Paulinho e Jefté. Piquerez e Mauricio, por sua vez, viajaram com a delegação para Quito e serão reavaliados pelo departamento médico para determinar se terão condições de jogo.

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A tendência é que Abel Ferreira mantenha o esquema com três zagueiros, com Bruno Fuchs na vaga do suspenso Gómez. A escalação deve ser semelhante à do jogo de ida, vencido por 1 a 0, com o jovem Arthur como opção para substituir Piquerez caso o uruguaio seja desfalque.

Por fim, Jhon Arias não apresentou queixas físicas após sentir a região da virilha no clássico contra o São Paulo e será titular no ataque ao lado de Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, e Vitor Roque.

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Abel busca quarta decisão, e Leila primeiro título

Desde que assumiu o comando técnico do Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira disputou três finais da Copa Libertadores. Nas duas primeiras, conquistou o título, contra Santos e Flamengo. Na terceira, na temporada passada, foi derrotado pelo rival carioca por 1 a 0, em Lima, no Peru.

Leila Pereira, em seu segundo mandato, com duração até o fim de 2027, busca sua primeira taça como presidente. A competição aparece como a grande obsessão da dirigente, que barrou saídas na última janela de transferências com a missão de priorizar o desempenho esportivo em relação ao lucro.

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Abel Ferreira irá modificar a escalação titular do Palmeiras para o duelo de volta contra a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur (Piquerez); Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Com a vitória no jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras joga pelo empate na altitude de Quito para voltar com a vaga para a semifinal do torneio. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, com transmissão em tempo real do Lance!.

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