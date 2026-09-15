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Lédio Carmona comenta ida de Coutinho ao Santos: 'Nunca foi'

Camisa 11 assinou com o Peixe até o final de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 12:52
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Neymar e Coutinho em Vasco x Santos (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
Neymar e Coutinho em Vasco x Santos (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

A ida de Philippe Coutinho ao Santos causou uma grande comoção entre os torcedores do Vasco. O meia, de 34 anos, estava sem clube desde fevereiro, quando rescindiu o contrato com o Cruz-Maltino de forma amigável após relatar esgotamento mental e incômodo com as cobranças da torcida. Poucos meses depois, o jogador acertou sua ida ao Santos, levantando debates sobre sua saída do Vasco.

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O comentarista Lédio Carmona, do Grupo Globo, comentou o caso, elogiou o jogador, mas foi categórico ao dizer que Coutinho não poderia ser considerado um ídolo do Vasco.

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— O Coutinho é um grande jogador, é vascaíno, mas ele nunca foi ídolo do Vasco. Ele jogou em 2009, um ano. O torcedor tinha muito carinho por ele, tinha uma espécie de fetiche em ver o Coutinho jogando no Vasco. Voltou, mas não chegou a ser ídolo — disse Lédio Carmona durante programa do SporTV.

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Coutinho explica saída do Vasco em apresentação no Santos

Apresentado oficialmente pelo Santos nesta segunda-feira (14), Philippe Coutinho abriu o jogo sobre o período que antecedeu sua saída do Vasco e revelou detalhes da decisão de deixar o clube carioca.

— Quando surgiu a possibilidade de ir ao Vasco, tinha um ano de contrato no Catar onde ganharia 10 milhões de dólares limpos. É a única vez que vou falar sobre isso. E ainda tinha um ano de contrato no Aston Villa. Sempre deixei claro que não queria que o Vasco gastasse nada para a minha volta. A única forma era abrir mão disso tudo. Meu salário de um ano e dos valores a receber do Aston Villa. Deixei tudo vir para o Vasco pelo carinho - explicou.

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— Futebol sempre foi minha paixão. Por um tempo perdi isso. Qualquer um que trabalha precisa ter um propósito. Ter sentido. Por um tempo eu perdi isso. Quando estive fora me reconectei com coisas simples que me fizeram tomar a decisão de vir - declarou.

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