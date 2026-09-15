Amazon paga multa milionária a Galvão Bueno por rescisão
Narrador teve milionária paga pela rescisão contratual
A Amazon pagou R$ 5 milhões a Galvão Bueno pela rescisão antecipada do contrato do narrador com o Prime Video. O vínculo, firmado no fim de 2024 e anunciado oficialmente em janeiro de 2025, tinha validade até dezembro de 2027. O acordo para definir o valor da multa foi concluído no fim de agosto, após pelo menos duas rodadas de negociação entre as partes.
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Negociação para rescisão de Galvão Bueno
Inicialmente, o valor previsto para a multa era de R$ 17 milhões. Galvão Bueno e sua equipe chegaram a avaliar a possibilidade de levar o caso para uma disputa litigiosa, mas o narrador preferiu evitar esse caminho. Na primeira proposta apresentada durante as conversas, a Amazon ofereceu R$ 1 milhão pelo encerramento do contrato. O estafe de Galvão recusou a quantia e apresentou uma contraproposta de R$ 7 milhões.
A Amazon solicitou uma nova rodada de negociações e, posteriormente, chegou ao valor de R$ 5 milhões. A quantia foi aceita pela equipe do narrador, encerrando as tratativas sobre a multa. A equipe do UOL buscou contato, porém a empresa optou por não responder.
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Motivos para saída do narrador do canal de streaming
Entre os argumentos apresentados pela Amazon para justificar a rescisão estava a insatisfação com as críticas que as transmissões de Galvão Bueno no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil vinham recebendo de torcedores nas redes sociais. Nos bastidores, a saída do narrador também esteve relacionada a uma mudança no comando do setor de esportes da Amazon na América Latina. A área passou a responder diretamente ao escritório global do Prime Video, na Inglaterra, e a ordem para o encerramento do vínculo teria partido da estrutura internacional da empresa.
A decisão surpreendeu integrantes da equipe esportiva da Amazon. Isso porque as transmissões comandadas por Galvão Bueno registravam números expressivos de audiência na plataforma. O confronto entre Flamengo e Vasco exibido com exclusividade pelo Prime Video em 2025, com narração de Galvão, tornou-se o jogo mais assistido da história do serviço de streaming. A plataforma também aproveitou a popularidade do narrador como uma das estratégias para atrair assinantes por meio de eventos esportivos ao vivo.
Galvão Bueno foi contratado pela Amazon para ser uma das principais vozes do serviço de streaming nas transmissões do futebol brasileiro. O narrador passou a comandar jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil durante o período na plataforma, que durou cerca de 18 meses antes da rescisão antecipada.
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