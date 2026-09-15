Vasco e Santa Fe se enfrentam nesta terça-feira (15) pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, e a Inteligência Artificial projetou o resultado da partida. Após empatarem em 0 a 0 na Colômbia no jogo de ida, o time de Pedro Emanuel busca a vaga na semifinal com o apoio de sua torcida em São Januário.

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Caso vença, enfrentará quem avançar no duelo entre São Paulo e Boca Juniors, que decidem a vaga no MorumBIS após a vitória dos argentinos por 1 a 0 no primeiro confronto.

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Veja a projeção do Gemini:

Com o placar zerado construído em Bogotá, a partida de volta em São Januário desenha um cenário de alta intensidade, em que o Vasco precisará propor o jogo contra um Independiente Santa Fe estruturado para explorar os nervos do caldeirão cruz-maltino. A tendência é de um confronto onde a paciência e a eficiência na apuração dos espaços serão determinantes: o Gigante da Colina deve adotar postura agressiva desde os minutos iniciais para furar o bloqueio defensivo dos colombianos, enquanto os visitantes apostarão em transições lentas para congelar o ritmo. A projeção aponta para um duelo de forte imposição física e poucas brechas, resolvido no detalhe da bola parada ou na individualidade dos pontas no segundo tempo, culminando em uma vitória madura do time da casa pelo placar final de Vasco 2 x 0 Santa Fe, garantindo a vaga cruz-maltina na semifinal da Copa Sul-Americana.

Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Vasco recebe R$ 65 milhões de empréstimo para cumprir pagamentos

O Vasco recebeu R$ 65 milhões referentes ao empréstimo DIP (financiamento concedido durante um processo de recuperação judicial) contratado pela SAF. O valor foi liberado após a Justiça autorizar a operação no fim da última semana e já começou a ser utilizado pela diretoria para cumprir compromissos financeiros do clube. A informação foi dada inicialmente pelo Ge.

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A previsão é que uma série de pagamentos seja realizada ainda nesta segunda-feira (14), véspera do confronto contra o Independiente Santa Fe, pela Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), em São Januário, em partida que vale uma vaga nas semifinais da competição.

Do total de R$ 150 milhões previstos no financiamento, R$ 65 milhões já estão disponíveis. Entre as prioridades estão os pagamentos a credores da Recuperação Judicial, incluindo parcelas que estavam pendentes, além dos compromissos firmados nos planos coletivos da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Os recursos também serão destinados a obrigações diretamente ligadas ao futebol, como salários, acertos de contratações e outros vencimentos.

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O empréstimo foi contratado junto à Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Marcos Faria Lamacchia. A proposta apresentada pela companhia foi considerada a mais vantajosa no processo de busca por financiamento para o clube.

A operação, porém, enfrentou obstáculos na Justiça antes de ser autorizada. Na última quinta-feira (10), o Judiciário liberou o financiamento e também determinou a abertura do processo competitivo para a venda de 90% da nova SAF vascaína.

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A participação será negociada por meio da chamada UPI Equity, que corresponde a 90% da nova sociedade. As propostas dos interessados serão apresentadas em envelopes fechados durante audiência marcada para 25 de setembro, às 14h (de Brasília).

Além dos R$ 150 milhões já previstos no DIP, o Vasco deverá buscar novas fontes de financiamento até o fim de 2026. A expectativa é captar pelo menos mais R$ 50 milhões para fazer frente às despesas até o encerramento da temporada. O clube já havia recorrido a uma operação semelhante no ano passado, quando captou R$ 80 milhões junto à Crefisa.

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