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Richarlison joga hoje? Liverpool e Tottenham duelam na Carabao Cup

Confronto será válido pela Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
15/09/2026 10:45
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Atacante brasileiro não está nos planos do atual comandante do Spurs (Foto: Katie Chan/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)
Atacante brasileiro não está nos planos do atual comandante do Spurs (Foto: Katie Chan/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Em meados à polêmica de Richarlison, Liverpool e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), em Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. A partida marca a estreia dos Reds na competição, enquanto os Spurs chegam ao confronto pressionados pelo início ruim de temporada.

O brasileiro não jogará pelo Tottenham nesta partida. De acordo com o comandante dos Spurs, o atacante não deve mais atuar pelo clube.

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Atacante de fora do confronto pela Carabao

Antes do confronto contra o Liverpool, o técnico De Zerbi, do Spurs, confirmou que o Pombo não fará parte dos 25 relacionados para os confrontos em nenhuma liga que o clube disputará:

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- Richarlison, vocês já sabem de tudo, e nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga – afirmou De Zerbi.

De Zerbi tentou convencer Richarlison a permanecer

Texto de Tiago Teixeira Mendes

De Zerbi revelou que conversou com o atacante para tentar convencê-lo a continuar no clube. Segundo o treinador, Richarlison manteve a decisão de buscar uma transferência, e a situação passou a envolver diretamente jogador e clube:

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– O que eu fiz no início desta temporada foi conversar com ele e propor uma renovação de contrato. Se ele dissesse 'não, obrigado', eu terminaria meu trabalho. Eu disse na última coletiva de imprensa. Sei o que aconteceu nos últimos 45 dias. Não seria correto eu explicar. Não foi um comportamento meu. O problema está na relação entre o jogador e o clube – afirmou o técnico.

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Completando sua fala, o professor do Spurs revelou que tentou ao máximo com o brasileiro, mas o mesmo persistiu por sua saída do clube inglês:

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– No início desta temporada, falei com ele muitas vezes para convencê-lo a ficar, mas ele não quis. Não posso ir todos os dias rezar para que ele fique – completou.

Richarlison chegou a atuar pelo Tottenham contra o Brentford nesta temporada 2026/27 (Foto: ohn Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)
Richarlison chegou a atuar pelo Tottenham contra o Brentford nesta temporada 2026/27 (Foto: ohn Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Brasileiro não chegou a acordo para deixar o Tottenham

Nas últimas semanas, Richarlison teve algumas possibilidades para deixar o Tottenham, mas nenhuma negociação foi concluída. O atacante conversou com o Everton e também teve o nome ligado ao Trabzonspor, da Turquia, sem chegar a um acordo.

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Na reta final da janela, o Vasco também tentou contratar o brasileiro. O clube carioca chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham, mas Richarlison não aceitou as condições para um contrato mais longo. O atacante explicou posteriormente que sua intenção era defender o Cruz-Maltino até dezembro e avaliar outras possibilidades na próxima janela.

Com a permanência em Londres, Richarlison continua vinculado ao Tottenham, mas fora dos planos de De Zerbi. O contrato do brasileiro com o clube inglês é válido até junho de 2027. O atacante soma 134 partidas, 32 gols e 15 assistências pelo Tottenham. Apesar do histórico diante do Liverpool, com quatro gols em sete jogos pelo clube, ele não estará à disposição para o duelo desta terça-feira.

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