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Rogério Ceni elogia goleiro após defesa: 'Mais bonita dos últimos 10 anos'

Treinador do Bahia classificou defesa como a mais bonita que viu nos últimos dez anos

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 22:40
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Rogério Ceni em coletiva depois de Bahia x Fluminense (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Rogério Ceni, treinador do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Rogério Ceni fez questão de elogiar Marcelo Rangel antes de Bahia x Remo, nesta segunda-feira (14), na Arena Fonte Nova. No túnel do estádio, o treinador do Esquadrão cumprimentou o goleiro do time paraense e destacou a defesa realizada na rodada anterior do Brasileirão, contra o Flamengo.

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O treinador do Bahia classificou a intervenção de Rangel na finalização de Pedro como "a mais bonita dos últimos 10 anos". O encontro aconteceu antes do duelo entre Bahia e Remo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, vencido pelo Esquadrão por 2 a 1.

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— Parabéns pela defesa lá, a mais bonita dos últimos 10 anos — disse Ceni a Marcelo Rangel.

A defesa mencionada pelo ex-goleiro aconteceu no segundo tempo da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Remo, no último domingo (6). Aos 10 minutos, Pedro completou de primeira um cruzamento vindo da esquerda, mas Rangel se esticou completamente e, com o braço esquerdo, conseguiu desviar a bola para escanteio.

Veja a defesa

Marcelo Rangel brinca com Rogério Ceni

Após receber o reconhecimento, Marcelo Rangel comentou o encontro com Rogério Ceni durante o intervalo de Bahia x Remo. O goleiro destacou o peso do elogio, mas também aproveitou para brincar com o atual treinador do Esquadrão.

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— Rogério é um mito do futebol brasileiro. Ele chegou em mim ali e falou que foi a defesa mais bonita que ele viu no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Eu até brinquei com ele: 'É porque você parou há 10 anos, por isso que a gente não vê esse tipo de defesa'. Porque ele fazia de quarta a domingo. Mas foi legal receber um elogio desses de um cara tão grande no futebol — declarou.

Marcelo Rangel em entrevista
Marcelo Rangel em entrevista ao Sportv (Foto: Reprodução)

Bahia vence o Remo no Brasileirão

O elogio aconteceu justamente antes de uma partida em que Marcelo Rangel voltou a ser exigido. O Bahia venceu o Remo por 2 a 1 na Fonte Nova pela 27ª rodada do Brasileirão. Jean Lucas abriu o placar para o Esquadrão. Na reta final, Luciano Juba ampliou em cobrança de pênalti. Já nos acréscimos, o Remo também teve uma penalidade, convertida por Vitor Bueno, que descontou para o Leão.

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