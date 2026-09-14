Rogério Ceni elogia goleiro após defesa: 'Mais bonita dos últimos 10 anos'
Treinador do Bahia classificou defesa como a mais bonita que viu nos últimos dez anos
Rogério Ceni fez questão de elogiar Marcelo Rangel antes de Bahia x Remo, nesta segunda-feira (14), na Arena Fonte Nova. No túnel do estádio, o treinador do Esquadrão cumprimentou o goleiro do time paraense e destacou a defesa realizada na rodada anterior do Brasileirão, contra o Flamengo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O treinador do Bahia classificou a intervenção de Rangel na finalização de Pedro como "a mais bonita dos últimos 10 anos". O encontro aconteceu antes do duelo entre Bahia e Remo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, vencido pelo Esquadrão por 2 a 1.
— Parabéns pela defesa lá, a mais bonita dos últimos 10 anos — disse Ceni a Marcelo Rangel.
A defesa mencionada pelo ex-goleiro aconteceu no segundo tempo da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Remo, no último domingo (6). Aos 10 minutos, Pedro completou de primeira um cruzamento vindo da esquerda, mas Rangel se esticou completamente e, com o braço esquerdo, conseguiu desviar a bola para escanteio.
Veja a defesa
Marcelo Rangel brinca com Rogério Ceni
Após receber o reconhecimento, Marcelo Rangel comentou o encontro com Rogério Ceni durante o intervalo de Bahia x Remo. O goleiro destacou o peso do elogio, mas também aproveitou para brincar com o atual treinador do Esquadrão.
— Rogério é um mito do futebol brasileiro. Ele chegou em mim ali e falou que foi a defesa mais bonita que ele viu no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Eu até brinquei com ele: 'É porque você parou há 10 anos, por isso que a gente não vê esse tipo de defesa'. Porque ele fazia de quarta a domingo. Mas foi legal receber um elogio desses de um cara tão grande no futebol — declarou.
Bahia vence o Remo no Brasileirão
O elogio aconteceu justamente antes de uma partida em que Marcelo Rangel voltou a ser exigido. O Bahia venceu o Remo por 2 a 1 na Fonte Nova pela 27ª rodada do Brasileirão. Jean Lucas abriu o placar para o Esquadrão. Na reta final, Luciano Juba ampliou em cobrança de pênalti. Já nos acréscimos, o Remo também teve uma penalidade, convertida por Vitor Bueno, que descontou para o Leão.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Futebol Nacional
Histórico de falhas de Muralha, do Mirassol, assusta; relembreHá 1 hora
Futebol Nacional
Veja gols de Bahia x Remo: Jean Lucas e Juba marcamHá 1 hora
Cruzeiro
Artur Jorge projeta fim de temporada do Cruzeiro: "Não serão 11 jogos fáceis"Há 2 horas
Grêmio
Análise tática do Guffo: Renato Gaúcho é a escolha certa para o GrêmioHá 3 horas
Vasco
Vasco recebe R$ 65 milhões de empréstimo para cumprir pagamentosHá 3 horas
Cruzeiro
Otávio chama atenção para detalhes após derrota do CruzeiroHá 3 horas
Mais LANCE!