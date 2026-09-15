O Palmeiras totaliza cinco jogadores entre os dez atletas de linha com maior minutagem entre os clubes da elite do futebol brasileiro na atual temporada. Se os goleiros forem considerados, Carlos Miguel aparece no topo da lista, com 4.500 minutos em campo em 50 jogos.

+ Palmeiras chega a três convocados para Seleção sub-17; multa de Juan Ramos é de R$ 350 milhões

O quinteto de linha é formado pelo volante Marlon Freitas (4.125), contratado do Botafogo na janela de transferências do início do ano, pelos zagueiros titulares Murilo (3.908) e Gustavo Gómez (3.781), pelo atacante Flaco López (3.717), e pelo meio-campista Andreas Pereira (3.617).

continua após a publicidade

O Alviverde entrou em campo 54 vezes em 2026, por quatro competições diferentes. O clube segue vivo em três delas e já conquistou o título do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino. A alta minutagem dos principais jogadores do elenco faz parte de uma estratégia adotada pela comissão técnica para se manter na disputa pelas principais competições no segundo semestre.

Diferentemente de outras temporadas, Abel Ferreira tem optado por preservar os titulares de forma pontual, principalmente em partidas nas quais o Palmeiras já possui vantagem. Foi o caso dos jogos de volta contra Fortaleza e Santos, pela Copa do Brasil, além de outras partidas pelo Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

A estratégia tem dado resultado até o momento. O Palmeiras é vice-líder do Brasileirão, um ponto atrás do Flamengo, está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e leva vantagem nas quartas de final da Libertadores, contra a LDU. A elevada minutagem, no entanto, representa uma preocupação para a reta final da temporada.

O clube paulista tem 14 jogos confirmados até o fim da temporada, número que pode chegar a 18 caso avance às finais das competições eliminatórias. A projeção não inclui uma eventual participação na Copa Intercontinental, disputada após o encerramento do calendário nacional.

continua após a publicidade

Marlon Freitas em ação em Palmeiras x Flamengo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Fabrício Bruno e Matheus Pereira, do Cruzeiro, Robert Renan, do Vasco, Gustavo Henrique, do Corinthians, e Renan Lodi, do Atlético-MG, completam o top 10.

Jogadores de linha de clubes da Série A do Brasileirão com maior minutagem em 2026

*Dados fornecidos pelo Sofascore.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Lista com a presença de goleiros

Considerando os goleiros, oito deles aparecem entre os dez jogadores com maior minutagem. As exceções são o volante Marlon Freitas, jogador de linha com mais tempo em campo na temporada, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Confira o top 10:

1 . Carlos Miguel (Palmeiras): 4.500 2 . Léo Jardim (Vasco da Gama): 4.410 3 . Gabriel Brazão (Santos): 4.410 4 . Fábio (Fluminense): 4.320 5 . Everson (Atlético-MG): 4.230 6 . Marlon Freitas (Palmeiras): 4.125 7 . Hugo Souza (Corinthians): 4.050 8 . Fabrício Bruno (Cruzeiro): 4.013 9 . Rafael (São Paulo): 3.960 10 . Weverton (Grêmio): 3.960

*Dados fornecidos pelo Sofascore.

Sucesso em 2026 aumenta calendário do Palmeiras

O bom desempenho do Palmeiras também aumenta o número de partidas disputadas pela equipe. No Campeonato Paulista, o elenco participou de todos os jogos disponíveis até a decisão. Na Copa do Brasil, apesar de ter entrado apenas na quinta fase, o time segue na disputa, assim como na Libertadores. O cenário é atípico para Abel Ferreira, que não está acostumado a disputar três competições simultaneamente no segundo semestre desde que assumiu o comando do Palmeiras.

continua após a publicidade

Números de jogos do Palmeiras no ano por competição