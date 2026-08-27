Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por lance temerário com Ruan em Cruzeiro x Atlético
Atacante será julgado na próxima semana podendo receber suspensão de um a seis jogos
O atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) em razão da entrada em Ruan Tressoldi, do Atlético, durante o clássico pela partida de ida das quartas da Copa do Brasil. Com base no novo protocolo de celeridade adotado pelo Tribunal, o jogador deverá ser julgado na próxima semana.
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Atlético aciona STJD e pede punição a Kaio Jorge por lance com Ruan no clássico
A Procuradoria enquadrou Kaio Jorge no artigo 254, parágrafo primeiro, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O dispositivo prevê punição para jogadas de natureza temerária, mesmo quando não há intenção de provocar dano ao adversário. A pena estabelecida é de suspensão de uma a seis partidas. A denúncia ocorreu após a Procuradoria receber a Notícia de Infração apresentada pelo Atlético Mineiro em relação ao lance.
Cruzeiro e Atlético também são denunciados por atrasos e sinalizadores
Além de Kaio Jorge, Atlético e Cruzeiro também foram incluídos nas denúncias da Procuradoria por ocorrências registradas durante o clássico.
Os dois clubes responderão pelo atraso no retorno das equipes ao gramado. O Atlético demorou dois minutos, enquanto o Cruzeiro levou três minutos além do tempo previsto. A conduta foi enquadrada no artigo 206 do CBJD, que estabelece, para clubes da Série A, multa de R$ 1 mil por minuto de atraso provocado.
As duas equipes também foram denunciadas pelo uso de sinalizadores por parte de seus torcedores durante o segundo tempo do confronto. O caso foi enquadrado no artigo 191, inciso III, do CBJD, por descumprimento das normas previstas no Manual de Competições da CBF.
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