Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo Alvinegro também teve gol anulado no primeiro tempo

Aos 14 minutos do segundo tempo do clássico que terminou com vitória do Flamengo por 3 a 0, Erick Pulgar entra em uma dividida de bola com Vitinho, do Botafogo, e seu pé acaba resvalando na perna do jogador adversário. O lance incomodou a torcida alvinegra, que protestou nas redes sociais. Confira:

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⚽ Veja os gols de Flamengo 3 x 0 Botafogo

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Flamengo atropela Botafogo pelo Brasileirão

No clássico deste domingo (30), o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Samuel Lino marcou, após bela assistência de Jorginho, ainda no primeiro tempo.

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Na segunda etapa, com a equipe de Leonardo Jardim diminuindo o ritmo, o Alvinegro cresceu na partida. Mas não conseguiu transformar o bom momento em gol. Samuel Lino apareceu mais uma vez e colocou o Fla com a vitória na mão. Carrascal fechou o placar do clássico no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo segue em segundo, agora com 48 pontos. O Botafogo estacionou com 30 e está na 12ª posição, a nove pontos da zona de classificação para a Libertadores e a cinco da zona de rebaixamento.

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