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Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Alvinegro também teve gol anulado no primeiro tempo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 10:15
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Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã
Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Aos 14 minutos do segundo tempo do clássico que terminou com vitória do Flamengo por 3 a 0, Erick Pulgar entra em uma dividida de bola com Vitinho, do Botafogo, e seu pé acaba resvalando na perna do jogador adversário. O lance incomodou a torcida alvinegra, que protestou nas redes sociais. Confira:

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No clássico deste domingo (30), o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Samuel Lino marcou, após bela assistência de Jorginho, ainda no primeiro tempo.

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Na segunda etapa, com a equipe de Leonardo Jardim diminuindo o ritmo, o Alvinegro cresceu na partida. Mas não conseguiu transformar o bom momento em gol. Samuel Lino apareceu mais uma vez e colocou o Fla com a vitória na mão. Carrascal fechou o placar do clássico no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo segue em segundo, agora com 48 pontos. O Botafogo estacionou com 30 e está na 12ª posição, a nove pontos da zona de classificação para a Libertadores e a cinco da zona de rebaixamento.

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Pulgar em ação durante Flamengo x Botafogo
Pulgar em ação durante Flamengo x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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