Artur Jorge projeta jogo de 'tudo ou nada' do Cruzeiro contra o Atlético-MG O técnico terá uma decisão nesta terça-feira pela Copa do Brasil

Depois de ter a sequência invicta no Brasileirão encerrada, o Cruzeiro terá uma decisão contra o Atlético-MG na noite desta terça-feira (1º). Após a derrota para o Vasco no último sábado, o técnico Artur Jorge projetou um jogo de tudo ou nada no clássico na Arena MRV.

– Gosto mais de me isentar sobre essas questões de fora de campo. Tenho muito mais coisas para me preocupar, coisas que são mais importantes para mim, o jogo jogado, o que fazer para passar dessa eliminatória. Obviamente ninguém está satisfeito, perdemos um jogo. Estou preocupado com o resultado, era um jogo importante para nós. Temos objetivos nesse campeonato, eu próprio tenho pra ter a continuidade de buscar bons resultados. Mas percebo que para os torcedores o importante é terça-feira, um clássico decisivo na casa do adversário. Não temos outra possibilidade que não seja ser o melhor e continuarmos. É um jogo de tudo ou nada no qual estaremos preparados e motivados para dar a resposta – comentou Artur Jorge após o jogo do Cruzeiro.

continua após a publicidade

O treinador português ainda foi questionado sobre a diferença de desempenho da equipe entre o primeiro e o segundo tempo.

Artur Jorge ao lado de Eduardo Domínguez (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O que me preocupa é que temos que ser mais intensos no que temos a fazer, nossa abordagem no jogo, os duelos. Temos uma equipe com disponibilidade, tem lutado bastante. É importante ter resultados, mas também um nível de desempeno para os jogadores mostrarem sua determinação pra ficarmos mais próximos de vencer – analisou.

Atlético-MG x Cruzeiro

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (1º), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Assim, quem vencer na Arena MRV avançará.

continua após a publicidade

No jogo de ida, a Raposa abriu o placar com um gol de Keny Arroyo, de fora da área. Minutos depois, Renan Lodi conseguiu o empate para o Alvinegro após boa trama atleticana na entrada da área.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.