Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposa Maxi comentou da situação durante um programa argentino

Durante o programa argentino Podemos Hablar, Maxi López, ex-Vasco, revelou os bastidores de um episódio envolvendo Mauro Icardi e sua ex-esposa. Na época, os atletas eram companheiros na Sampdoria e mantinham uma relação de amizade.

O cenário mudou quando Icardi iniciou um relacionamento com Wanda Nara, então esposa do ex-jogador do Vasco. A separação do casal ocorreu em meio a acusações de infidelidade, e pouco depois Wanda assumiu publicamente o namoro com Icardi. Os dois se casaram em 2014 e tiveram duas filhas.

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Revelação de ex-Vasco sobre Icardi e Wanda

Maxi demonstrou sua chateação com Icardi e a ex-esposa por toda a situação e revelou que ajudou o companheiro de equipe quando ele precisou, durante sua chegada na Itália:

- Eu enchi a geladeira dele, porque na época estava passando por momentos difíceis. Eu o ajudava, como ajudava outras pessoas em diferentes lugares, porque me ajudaram também. Senti que me tratava como amigo - disparou o ex-Vasco.

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Para completar sua fala, o ex-jogador deixou clara sua frustração e afirmou não entender o motivo de isso ter acontecido:

- Eu era, de certa forma, uma referência para todos os garotos sul-americanos que estavam ali. É mais isso, porque se meteu onde haviam filhos. Quando você se mexe com filhos, aí está o problema - concluiu Maxi.

➡️Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil

Maxi Lopez, ex-Vasco, revela bastidores com Mauro Icardi (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)

Episódio entre os atletas argentinos

A situação causou um rompimento entre os jogadores. Um dos momentos mais emblemáticos aconteceu em 2014, quando Sampdoria e Inter de Milão se enfrentaram pelo Campeonato Italiano. Maxi se recusou a apertar a mão de Icardi antes da partida, em uma cena que teve grande repercussão internacional e ficou conhecida como "Wanda Derby".

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Anos depois, a relação entre Maxi e Wanda voltou a chamar atenção. Em 2026, os dois protagonizaram um momento emocionante no MasterChef Celebridades Argentina, reacendendo o interesse pela história que marcou o futebol argentino.

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