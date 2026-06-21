logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Inflacionou! Loja anuncia venda da figurinha de Vozinha por R$ 1,5 mil

Goleiro fez história em primeira rodada da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Uma papelaria de Minas Gerais transformou o fenômeno Vozinha em estratégia de marketing e viu suas vendas explodirem durante a Copa do Mundo. A Art Pel, de Minas Gerais, publicou um vídeo no Instagram anunciando a figurinha do goleiro Josimar Dias por R$ 1,5 mil, em tom de brincadeira. O conteúdo ultrapassou 3 milhões de visualizações e rendeu à loja um aumento de 290% no faturamento.

continua após a publicidade
  • O atacante Wilson Isidor, do Haiti, na derrota para o Brasil (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Quais seleções estão eliminadas da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Lance!

    Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: ‘Ídolo’

    Fora de Campo
    Há 7 horas
  • Nova Zelândia e Egito se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Nova Zelândia x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 8 horas

    • ➡️ Seleção confirma lesão de Raphinha, que vira desfalque na Copa do Mundo

    A publicação foi uma jogada deliberada para capitalizar a popularidade do goleiro cabo-verdiano. Nos comentários, internautas entraram no espírito da "promoção". "Vou pegar logo duas, vai que eu perca uma", escreveu um usuário. Outro pediu: "Vou querer três, por favor." Um terceiro ainda ironizou: "Na promoção ainda, viu?! Aproveitem."

    ➡️ Veja opções de Ancelotti para a Seleção com ausência de Raphinha

    A diretora de marketing da papelaria, Ana Daryma, confirmou que o anúncio não passou de humor. A figurinha custa, de fato, R$ 5.

    — A gente está atento a tudo o que está acontecendo no mundo, somos apaixonados por tendências. Agora, com a Copa do Mundo, voltamos todo o nosso perfil para isso — explicou Daryma.

    continua após a publicidade

    A ascensão do Vozinha

    O goleiro Josimar Dias, de 40 anos, tornou-se uma das grandes revelações do torneio após o jogo de Cabo Verde contra a Espanha, na segunda-feira (15). O duelo terminou em 0 a 0, resultado que garantiu ao país estreante em Copas do Mundo seu primeiro ponto na competição, diante de uma das favoritas ao título.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Vozinha realizou sete defesas decisivas na partida e foi eleito o melhor jogador em campo. A Espanha, campeã da última Eurocopa, conta com nomes como Rodri, Yamine Lamal e Nico Williams, mas não conseguiu furar o bloqueio imposto pelo goleiro e pela defesa cabo-verdiana. Ao final da partida, o próprio Vozinha descreveu o jogo como um momento para o qual vinha se preparando "por toda a sua vida".

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    O impacto nas redes sociais foi imediato. Ao término da disputa, o goleiro havia somado mais de 500 mil novos seguidores no Instagram, alcançando a marca de 1 milhão. No dia seguinte ao jogo, esse número saltou para 7,9 milhões. Brasileiros dominaram os comentários do perfil, chamando-o de "muralha" e "paredão" e pedindo que ele jogasse pela seleção canarinho.

    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoFelipe Melo aponta possível substituto de Raphinha: 'Vai pra cima'Há 2 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Fora de CampoVozinha supera craques e atinge marca impressionante durante Copa do MundoHá 2 minutos
    Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoMauro Cezar dispara contra jogador do Flamengo na Copa do Mundo: 'Dificilmente'Há 12 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Copa do MundoPor que Vozinha? Entenda a origem do apelido do goleiro de Cabo VerdeHá 12 minutos
    Brasil x Haiti registra grande aumento de espectadores no Grupo Globo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Fora de CampoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (21)?Há 32 minutos
    Atacante do Flamengo saiu chorando após empata entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Fora de CampoTorcida do Flamengo manda recado a Plata após Equador x Curaçao: 'Primeiro'Há 6 horas

    Mais LANCE!

    Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'
    Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Gol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: 'Inacreditável'
    Jorginho, do Flamengo critica estreia de Rayan na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Jorginho, do Flamengo, critica estreia de Rayan na Copa do Mundo: 'Nítido'
    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Torcedores reagem à fala de Endrick sobre relação com Ancelotti: 'Óbvio'
    caio ribeiro
    Caio Ribeiro se irrita com jogador na Copa do Mundo: 'Para que?'
    Com o triunfo diante do Haiti, Brasil é líder do grupo (Reprodução/Instagram)
    Narrador da Globo, Everaldo Marques revela 'perrengue' em Brasil x Haiti na Copa
    Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco
    Paraguai Copa do Mundo
    Atuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'
    Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
    'Cadê a cerveja?': Galvão Bueno mostra bastidores de Brasil x Haiti
    Everaldo Marques realizou a transmissão entre Brasil x Haiti (Foto/Divulgação)
    Globo alcança mais de 50 milhões de pessoas com Brasil x Haiti
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Notícia sobre lesão de Raphinha na Copa do Mundo movimenta torcedores
    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress
    Atuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'
    Equipe do SBT paraa cobertura da Copa do Mundo
    Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024