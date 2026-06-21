Inflacionou! Loja anuncia venda da figurinha de Vozinha por R$ 1,5 mil Goleiro fez história em primeira rodada da Copa do Mundo

Uma papelaria de Minas Gerais transformou o fenômeno Vozinha em estratégia de marketing e viu suas vendas explodirem durante a Copa do Mundo. A Art Pel, de Minas Gerais, publicou um vídeo no Instagram anunciando a figurinha do goleiro Josimar Dias por R$ 1,5 mil, em tom de brincadeira. O conteúdo ultrapassou 3 milhões de visualizações e rendeu à loja um aumento de 290% no faturamento.

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A publicação foi uma jogada deliberada para capitalizar a popularidade do goleiro cabo-verdiano. Nos comentários, internautas entraram no espírito da "promoção". "Vou pegar logo duas, vai que eu perca uma", escreveu um usuário. Outro pediu: "Vou querer três, por favor." Um terceiro ainda ironizou: "Na promoção ainda, viu?! Aproveitem."

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A diretora de marketing da papelaria, Ana Daryma, confirmou que o anúncio não passou de humor. A figurinha custa, de fato, R$ 5.

— A gente está atento a tudo o que está acontecendo no mundo, somos apaixonados por tendências. Agora, com a Copa do Mundo, voltamos todo o nosso perfil para isso — explicou Daryma.

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A ascensão do Vozinha

O goleiro Josimar Dias, de 40 anos, tornou-se uma das grandes revelações do torneio após o jogo de Cabo Verde contra a Espanha, na segunda-feira (15). O duelo terminou em 0 a 0, resultado que garantiu ao país estreante em Copas do Mundo seu primeiro ponto na competição, diante de uma das favoritas ao título.

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Vozinha realizou sete defesas decisivas na partida e foi eleito o melhor jogador em campo. A Espanha, campeã da última Eurocopa, conta com nomes como Rodri, Yamine Lamal e Nico Williams, mas não conseguiu furar o bloqueio imposto pelo goleiro e pela defesa cabo-verdiana. Ao final da partida, o próprio Vozinha descreveu o jogo como um momento para o qual vinha se preparando "por toda a sua vida".

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O impacto nas redes sociais foi imediato. Ao término da disputa, o goleiro havia somado mais de 500 mil novos seguidores no Instagram, alcançando a marca de 1 milhão. No dia seguinte ao jogo, esse número saltou para 7,9 milhões. Brasileiros dominaram os comentários do perfil, chamando-o de "muralha" e "paredão" e pedindo que ele jogasse pela seleção canarinho.