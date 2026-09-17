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Inteligência artificial aponta resultado de Flamengo x Del Valle na Libertadores

Equipes se enfrentam na noite desta quinta, às 21h30, no Maracanã

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Samuel Lino e Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo, pela Libertadores
Samuel Lino e Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle x Flamengo, pela Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentam na noite desta quinta-feira (17), em partida que vale uma vaga nas semifinais da Libertadores. O duelo será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília), e a Inteligência Artificial projetou o resultado da partida. 

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Confira o palpite da Inteligência Artificial:

Flamengo 2 x 0 Independiente del Valle

Resumo: O Flamengo chega muito confortável ao Maracanã após ter vencido a ida no Equador por 2 a 0. Como pode perder até por um gol de diferença para se classificar, o time carioca deve controlar o jogo com inteligência e explorar os espaços do Del Valle — que precisa se expor e ainda estará desfalca do seu artilheiro. A expectativa é de mais uma vitória tranquila do Rubro-Negro para confirmar a vaga na semifinal.

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➡️ Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Bruno Henrique celebra gol que colocou o Flamengo à frente no placar contra o Del Valle na Libertadores
Bruno Henrique celebra gol que colocou o Flamengo à frente no placar contra o Del Valle na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

No jogo de ida, no Equador, o Flamengo venceu o time mandante por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. Por conta da vantagem construída fora de casa, a equipe de Leonardo Jardim chega em situação confortável para o confronto no Rio e pode perder por até um gol de diferença, que, ainda assim, garantirá a classificação. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Del Valle
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)

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