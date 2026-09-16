Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após eliminação do Santos

A torcida do Vasco ganhou mais um motivo para provocar Philippe Coutinho, nesta quarta-feira (16). Após o Santos ser eliminado pelo Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana, torcedores do Cruz-Maltino lembraram a possibilidade de um confronto contra o meia em uma eventual decisão do torneio e reagiram nas redes sociais.

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Antes da eliminação do Peixe, Vasco e Santos poderiam se enfrentar em uma possível final da Sul-Americana. O Cruz-Maltino, porém, garantiu sua vaga na semifinal na terça-feira (15), ao vencer o Independiente Santa Fe por 2 a 0, em São Januário.

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Com a queda do Santos diante do Atlético-MG nesta quarta, não há mais a possibilidade do reencontro entre Coutinho e o Vasco em uma final. A situação foi aproveitada pelos vascaínos nas redes sociais.

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Veja a repercussão:

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Apresentado oficialmente pelo Santos nesta segunda-feira (14), Philippe Coutinho abriu o jogo sobre o período que antecedeu sua saída do Vasco e revelou detalhes da decisão de deixar o clube carioca. O meia, de 34 anos, estava sem clube desde fevereiro, quando rescindiu o contrato com o Cruz-Maltino de forma amigável após relatar esgotamento mental e incômodo com as cobranças da torcida.

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Durante sua primeira entrevista coletiva como jogador do Santos, Coutinho afirmou que ficou triste com a repercussão de sua saída do Vasco, mas fez questão de reforçar a relação que mantém com o clube que o revelou.

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- Tenho visto algumas coisas. Tentando me blindar, mas sei que a repercussão foi grande. Fico triste, mas tenho espaço para falar. O Vasco, para mim, sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei a base toda, subi para o profissional. Sempre deixei clara a gratidão ao clube - afirmou.

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Philippe Coutinho na chegada ao Santos (Foto: Raul Baretta/Santos)

O jogador também revelou que abriu mão de valores considerados expressivos para viabilizar seu retorno ao Vasco. Segundo Coutinho, na época em que surgiu a possibilidade de voltar ao clube, ele ainda tinha um ano de contrato no Catar, com um salário de US$ 10 milhões líquidos, além de vínculo vigente com o Aston Villa.

- Quando surgiu a possibilidade de ir ao Vasco, tinha um ano de contrato no Catar onde ganharia 10 milhões de dólares limpos. É a única vez que vou falar sobre isso. E ainda tinha um ano de contrato no Aston Villa - disse.

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Coutinho ressaltou que não queria que o Vasco tivesse gastos para concretizar sua contratação e afirmou ter aberto mão dos valores que ainda teria a receber.

Sempre deixei claro que não queria que o Vasco gastasse nada para a minha volta. A única forma era abrir mão disso tudo. Meu salário de um ano e dos valores a receber do Aston Villa. Deixei tudo vir para o Vasco pelo carinho - explicou.

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Agora, com o Santos eliminado pelo Atlético-MG, Coutinho não terá a chance de reencontrar o Vasco em uma eventual final da Sul-Americana. O Cruz-Maltino segue na disputa por uma vaga na decisão do torneio.

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