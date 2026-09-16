Expulsão de Abel Ferreira em LDU x Palmeiras repercute: 'Insuportável'
Fato aconteceu na segunda etapa
No segundo tempo da partida entre LDU e Palmeiras, nesta quarta-feira (16), Abel Ferreira foi expulso e virou assunto nas redes sociais. O treinador recebeu cartão vermelho direto e desfalcará a equipe no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense.
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O técnico já havia discordado de outras decisões da arbitragem ao longo do confronto. Porém, aos 20 minutos da etapa final, após reclamar de maneira acintosa, o árbitro Wilmar Roldán aplicou o cartão e mandou o português direto para o vestiário.
Veja alguns comentários:
Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras?
1°T - Um gol para cada lado, e LDU domina a posse de bola
Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.
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O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.ando de campo não desfavoreceu o Palmeiras, que avançou de fase. Agora, o time encontra o mesmo cenário, desta vez na altitude de Quito. Se voltar a se classificar, terá a mesma condição diante do Fluminense, em uma eventual semifinal.
2°T - Virada da LDU e penalidades
O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.
Cobranças de pênalti
Palmeiras
- Vitor Roque: ✅
- Mauricio: ✅
- Piquerez: ✅
- Lucas Evangelista: 🚫
- Felipe Anderson: ✅
LDU
- Deyverson: ✅
Lucas Rodríguez: 🚫
- Estrada: ✅
- Cornejo: ✅
- Segovia: 🚫
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