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Expulsão de Abel Ferreira em LDU x Palmeiras repercute: 'Insuportável'

Fato aconteceu na segunda etapa

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 21:02
Atualizado há 1 minutos
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Abel Ferreira xingando em jogo do Palmeiras na LIbertadores
Abel Ferreira foi expulso contra a LDU (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

No segundo tempo da partida entre LDU e Palmeiras, nesta quarta-feira (16), Abel Ferreira foi expulso e virou assunto nas redes sociais. O treinador recebeu cartão vermelho direto e desfalcará a equipe no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense.

➡️Veja gols em LDU x Palmeiras na Libertadores

O técnico já havia discordado de outras decisões da arbitragem ao longo do confronto. Porém, aos 20 minutos da etapa final, após reclamar de maneira acintosa, o árbitro Wilmar Roldán aplicou o cartão e mandou o português direto para o vestiário.

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Veja alguns comentários:

Jogadores de Palmeiras e LDU em dividida
Palmeiras eliminou a LDU e enfrentará o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras?

1°T - Um gol para cada lado, e LDU domina a posse de bola

Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.

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O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.ando de campo não desfavoreceu o Palmeiras, que avançou de fase. Agora, o time encontra o mesmo cenário, desta vez na altitude de Quito. Se voltar a se classificar, terá a mesma condição diante do Fluminense, em uma eventual semifinal.

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2°T - Virada da LDU e penalidades

O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.

Cobranças de pênalti

Palmeiras

  • Vitor Roque: ✅
  • Mauricio: ✅
  • Piquerez: ✅
  • Lucas Evangelista: 🚫
  • Felipe Anderson: ✅

LDU

  • Deyverson: ✅
    Lucas Rodríguez: 🚫
  • Estrada: ✅
  • Cornejo: ✅
  • Segovia: 🚫

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