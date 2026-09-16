Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (16) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e o zagueiro Luan Peres, do Peixe, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Após o gol de Bernard logo aos 17 segundos de jogo, o defensor passou a ser fortemente criticado pelos torcedores.

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No lance, Luan Peres errou ao dominar a bola e entregou a posse para o ataque do Galo. A equipe mineira aproveitou a falha e, após passe de Fred, abriu o placar com o camisa 11.

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Veja alguns comentários:

Galo fez dois gols com 20 minutos de jogo (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Santos está pronto para buscar a vaga na Sul-Americana; veja escalação

Apesar do retorno de Lucas Veríssimo, recuperado de dores no tornozelo direito, ele inicia a partida no banco de reservas.

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O Peixe largou em vantagem, já que venceu o duelo de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 0. Cuca optou por escalar o Peixe com dois zagueiros e tenta evitar sofrer gols fora de casa e sair de Minas Gerais com a classificação do torneio continental. Willian Arão e Luan Peres foram os escolhidos.

Para essa partida, o Santos também contará com mais dois retornos: Gabigol e Escobar, suspensos da partida do final da semana pelo Brasileirão, retornam ao time titular. Por outro lado, Neymar e Álvaro Barreal seguem como desfalques.

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Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Rony e Gabigol.

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