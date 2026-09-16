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Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Reinier em Atlético x Santos

Jogador marcou na partida

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 20:22
Atualizado há 2 minutos
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Reinier apontando e sorrindo durante Atlético x Santos
Reinier marcou duas vezes no primeiro tempo (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Durante a partida entre Atlético-MG e Santos pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (16), o atacante Reinier virou assunto entre os torcedores do Flamengo. Autor de dois gols no primeiro tempo, o meia-atacante gerou uma onda de comentários positivos de rubro-negros que acompanham sua trajetória desde a época da base da equipe carioca.

➡️Veja gols em Atlético x Santos na Sul-Americana

O atleta deixou o Rubro-Negro em 2020 rumo ao Real Madrid, mas não se firmou no clube espanhol. Após uma sequência de empréstimos pelo futebol europeu, Reinier acertou o seu retorno ao Brasil em 2025.

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Veja alguns comentários:

Reinier e Luan Peres em Santos x Atlético-MG
Foto: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de uma partida muito movimentada, com o Atlético conseguindo se impor e encontrar caminhos para deixar o confronto igualado. Logo aos 17 segundos, no primeiro lance da partida, o Galo abriu o placar com Bernard. Pouco depois, ampliou a vantagem com Reinier, aproveitando o bom momento e o volume ofensivo apresentado pela equipe.

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Quando o Santos se mostrava abalado na partida e o Atlético tinha as melhores oportunidades, o Peixe encontrou um gol em uma bola parada. Em uma cobrança de falta, a bola desviou em Lyanco e entrou contra, fazendo com que o Galo voltasse a ficar atrás no placar agregado.

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Mesmo com o gol sofrido, o Atlético não se abateu e novamente passou a se colocar no ataque, buscando recuperar a vantagem. Em uma jogada em que o Santos tentou sair para o jogo e deixou espaços, o Galo aproveitou uma rápida transição para marcar mais uma vez com Reinier e novamente deixar tudo igual no confronto.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Santos voltou mais organizado, com a marcação encaixada e buscando novamente as investidas ofensivas. O Atlético, por outro lado, não conseguiu repetir o desempenho apresentado no primeiro tempo e teve muitas dificuldades para jogar e criar oportunidades.

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Em uma bela jogada de Arthur, o meia encontrou espaço para colocar a bola na área. Lyanco tentou fazer o corte, mas não conseguiu afastar, e Gabigol aproveitou para marcar o segundo gol do Santos. O gol colocou o Peixe novamente em vantagem no placar agregado e deixou o Atlético em situação ainda mais complicada na busca pela classificação.

O Galo, no entanto, conseguiu pressionar nos minutos finais e buscou o gol que levaria a partida para os pênaltis. Já nos acréscimos, Cuello marcou de cabeça e deixou o placar agregado novamente empatado, levando a decisão para as penalidades.

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Pênaltis

Nos pênaltis, Gabriel Delfim foi o grande herói do Atlético. O goleiro, que substituiu Éverson, machucado, defendeu três cobranças e foi decisivo para colocar o Galo nas semifinais da Copa Sul-Americana.

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