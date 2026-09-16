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Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam na noite desta quinta, às 21h30, no Maracanã

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 15:26
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Onde assistir flamengo
Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam pelas quartas da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)

Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentam na noite desta quinta-feira (17), em partida que vale uma vaga nas semifinais da Libertadores. O duelo será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília), com transmissão pelo Disney+. Clique aqui para assistir no Disney+.

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo
FLA
Independiente del Valle 256px
IDV
Libertadores
Quartas de final - jogo de volta
Data e Hora
quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Andrés Matonte (URU)
Assistentes
Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
Var
Antonio Garcia (URU)
Onde assistir

No jogo de ida, no Equador, o Flamengo venceu o time mandante por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. Por conta da vantagem construída fora de casa, a equipe de Leonardo Jardim chega em situação confortável para o confronto no Rio e pode perder por até um gol de diferença, que, ainda assim, garantirá a classificação. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Bruno Henrique celebra gol que colocou o Flamengo à frente no placar contra o Del Valle na Libertadores
Bruno Henrique celebra gol que colocou o Flamengo à frente no placar contra o Del Valle na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Como está o Flamengo

Para o confronto diante de sua torcida, o Flamengo ainda não contará com Evertton Araújo, que se recupera de lesão. A dúvida fica por conta de Léo Pereira. O zagueiro ficou fora da partida contra o Corinthians, no último fim de semana, por conta de um desconforto muscular. Apesar do problema, nenhum tipo de lesão foi constatado.

Na escalação, a principal dúvida está no ataque. A tendência é que Pedro, camisa 9 da equipe, retome a titularidade após começar no banco de reservas em Quito, quando Bruno Henrique iniciou a partida.

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Como está o Del Valle

Assim como o Flamengo, que venceu o Corinthians no domingo, o Del Valle também chega ao confronto após uma vitória. A equipe equatoriana bateu o Libertad por 3 a 2 e desembarca no Rio de Janeiro confiante em busca da vitória.

Para a partida no Maracanã, o técnico Joaquín Pata não deve contar com o atacante González, artilheiro da equipe, que se machucou no jogo de ida.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Del Valle
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Antonio Garcia (URU)

⚽ Prováveis escalações


🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

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🔵⚫ Del Valle (Técnico: Joaquín Papa)
Aldair Quintana; Romero, Espinoza, Loor, Schunke e Cortez; Hugo Quintana, Sornoza e Briones; Reasco e Pata.

Onde assistir flamengo
Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam pelas quartas da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)

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