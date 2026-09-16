Pênalti marcado para o Palmeiras divide opiniões: 'Era óbvio'

LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No segundo tempo, uma decisão da arbitragem gerou debate nas redes sociais: o pênalti marcado a favor do Verdão.

Aos 25 minutos da etapa final, Piquerez acionou Andreas Pereira, que driblou o marcador e tentou o passe em direção a Vitor Roque. A bola acabou tocando em Richard Mina, e o árbitro assinalou a penalidade para o Palmeiras.

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Vitor Roque foi para a cobrança e não desperdiçou. O atacante bateu e ampliou a vantagem do Verdão para 2 a 1 no jogo. Com o resultado, o Palmeiras passou a vencer o confronto por 3 a 1 no placar agregado.

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A marcação, porém, dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais. Enquanto alguns consideraram que houve a infração e defenderam a decisão da arbitragem, outros questionaram o lance e apontaram que não teria existido pênalti.

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Veja a repercussão:

Ficha técnica

⚽ Competição: Libertadores

📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)

🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia)

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