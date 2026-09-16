Pênalti perdido por Memphis, do Corinthians, viraliza: 'Inacreditável'

O Estudiantes venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e está na semifinal do torneio. No último lance da partida, Memphis Depay isolou cobrança de pênalti, selando a eliminação do Timão.

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Veja o pênalti:

Veja a repercussão:

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Memphis Depay foi titular na partida (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Memphis Depay pelo Corinthians

1 . 84 jogos (65 titular) 2 . 20 gols 3 . 16 assistências 4 . 143 mins p/ participar de gol 5 . 1.4 passes decisivos por jogo 6 . 0.3 grandes chances criadas por jogo 7 . 80% de acerto no passe 8 . 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol) 9 . 0.4 desarmes por jogo 10 . 2.0 bolas recuperadas por jogo 11 . 0.9 dribles certos por jogo (44% de acerto) 12 . 37% de eficiência nos duelos 13 . Nota Sofascore 6.96

Memphis em 2026

1 . 19 jogos (14 titular) 2 . 1 gol 3 . 2 assistências 4 . 387 mins p/ participar de gol 5 . 1.2 passes decisivos por jogo 6 . 0.3 grandes chances criadas por jogo 7 . 82% de acerto no passe 8 . 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol) 9 . 0.0 desarmes por jogo 10 . 1.8 bolas recuperadas por jogo 11 . 0.6 dribles certos por jogo (36% de acerto) 12 . 31% de eficiência nos duelos 13 . Nota Sofascore 6.54

➡️ Memphis perde pênalti, e Corinthians é eliminado da Libertadores

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