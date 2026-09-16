Pênalti perdido por Memphis, do Corinthians, viraliza: 'Inacreditável'
Alexis Castro marcou o gol da classificação do time argentino
O Estudiantes venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e está na semifinal do torneio. No último lance da partida, Memphis Depay isolou cobrança de pênalti, selando a eliminação do Timão.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veja o pênalti:
Veja a repercussão:
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Memphis Depay pelo Corinthians
- 84 jogos (65 titular)
- 20 gols
- 16 assistências
- 143 mins p/ participar de gol
- 1.4 passes decisivos por jogo
- 0.3 grandes chances criadas por jogo
- 80% de acerto no passe
- 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol)
- 0.4 desarmes por jogo
- 2.0 bolas recuperadas por jogo
- 0.9 dribles certos por jogo (44% de acerto)
- 37% de eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 6.96
Memphis em 2026
- 19 jogos (14 titular)
- 1 gol
- 2 assistências
- 387 mins p/ participar de gol
- 1.2 passes decisivos por jogo
- 0.3 grandes chances criadas por jogo
- 82% de acerto no passe
- 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 0.0 desarmes por jogo
- 1.8 bolas recuperadas por jogo
- 0.6 dribles certos por jogo (36% de acerto)
- 31% de eficiência nos duelos
➡️ Memphis perde pênalti, e Corinthians é eliminado da Libertadores
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após eliminaçãoHá 45 minutos
Palmeiras
Palmeiras provoca o Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Acesso negado'Há 51 minutos
Fora de Campo
Atuação de Vitor Roque em LDU x Palmeiras viraliza: 'Temos que falar'Há 2 horas
Fora de Campo
Possível pênalti não marcado em Corinthians x Estudiantes gera revolta: 'Vergonha'Há 2 horas
Fora de Campo
Edina vira alvo de jornalista após Botafogo x Grêmio: 'Na conta dela'Há 2 horas
Fora de Campo
Gabigol vira assunto após eliminação do Santos para o Atlético: 'De novo'Há 2 horas
Mais LANCE!