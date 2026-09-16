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Pênalti perdido por Memphis, do Corinthians, viraliza: 'Inacreditável'

Alexis Castro marcou o gol da classificação do time argentino

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 23:43
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Memphis Depay durante a partida
Memphis Depay foi titular na partida (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O Estudiantes venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e está na semifinal do torneio. No último lance da partida, Memphis Depay isolou cobrança de pênalti, selando a eliminação do Timão.

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Veja o pênalti:

Veja a repercussão:

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Memphis Depay foi titular na partida
Memphis Depay foi titular na partida (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Memphis Depay pelo Corinthians

    1.
  1. 84 jogos (65 titular)
    2. 2.
  2. 20 gols
    3. 3.
  3. 16 assistências
    4. 4.
  4. 143 mins p/ participar de gol
    5. 5.
  5. 1.4 passes decisivos por jogo
    6. 6.
  6. 0.3 grandes chances criadas por jogo
    7. 7.
  7. 80% de acerto no passe
    8. 8.
  8. 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol)
    9. 9.
  9. 0.4 desarmes por jogo
    10. 10.
  10. 2.0 bolas recuperadas por jogo
    11. 11.
  11. 0.9 dribles certos por jogo (44% de acerto)
    12. 12.
  12. 37% de eficiência nos duelos
    13. 13.
  13. Nota Sofascore 6.96

Memphis em 2026

    1.
  1. 19 jogos (14 titular)
    2. 2.
  2. 1 gol
    3. 3.
  3. 2 assistências
    4. 4.
  4. 387 mins p/ participar de gol
    5. 5.
  5. 1.2 passes decisivos por jogo
    6. 6.
  6. 0.3 grandes chances criadas por jogo
    7. 7.
  7. 82% de acerto no passe
    8. 8.
  8. 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol)
    9. 9.
  9. 0.0 desarmes por jogo
    10. 10.
  10. 1.8 bolas recuperadas por jogo
    11. 11.
  11. 0.6 dribles certos por jogo (36% de acerto)
    12. 12.
  12. 31% de eficiência nos duelos
    13. 13.
  13. Nota Sofascore 6.54

➡️ Memphis perde pênalti, e Corinthians é eliminado da Libertadores

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