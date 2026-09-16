Gabigol vira assunto após eliminação do Santos para o Atlético: 'De novo'
Jogador foi titular na partida
O Santos foi eliminado pelo Atlético-MG nesta quarta-feira (16) nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e Gabigol virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O camisa 9 marcou o segundo gol do Peixe no tempo regulamentar, mas acabou desperdiçando a sua cobrança na disputa de pênaltis.
➡️Veja os gols da classificação do Atlético-MG sobre o Santos na Sul-Americana
A equipe comandada por Cuca foi derrotada por 4 a 2 no tempo normal. Como o alvinegro praiano havia vencido a partida de ida por 2 a 0, a decisão da vaga foi para as penalidades máximas, em que o Galo venceu por 3 a 1.
Veja o lance e alguns comentários:
Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?
Primeiro tempo
O primeiro tempo foi de uma partida muito movimentada, com o Atlético conseguindo se impor e encontrar caminhos para deixar o confronto igualado. Logo aos 17 segundos, no primeiro lance da partida, o Galo abriu o placar com Bernard. Pouco depois, ampliou a vantagem com Reinier, aproveitando o bom momento e o volume ofensivo apresentado pela equipe.
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Quando o Santos se mostrava abalado na partida e o Atlético tinha as melhores oportunidades, o Peixe encontrou um gol em uma bola parada. Em uma cobrança de falta, a bola desviou em Lyanco e entrou contra, fazendo com que o Galo voltasse a ficar atrás no placar agregado.
Mesmo com o gol sofrido, o Atlético não se abateu e novamente passou a se colocar no ataque, buscando recuperar a vantagem. Em uma jogada em que o Santos tentou sair para o jogo e deixou espaços, o Galo aproveitou uma rápida transição para marcar mais uma vez com Reinier e novamente deixar tudo igual no confronto.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Santos voltou mais organizado, com a marcação encaixada e buscando novamente as investidas ofensivas. O Atlético, por outro lado, não conseguiu repetir o desempenho apresentado no primeiro tempo e teve muitas dificuldades para jogar e criar oportunidades.
Em uma bela jogada de Arthur, o meia encontrou espaço para colocar a bola na área. Lyanco tentou fazer o corte, mas não conseguiu afastar, e Gabigol aproveitou para marcar o segundo gol do Santos. O gol colocou o Peixe novamente em vantagem no placar agregado e deixou o Atlético em situação ainda mais complicada na busca pela classificação.
O Galo, no entanto, conseguiu pressionar nos minutos finais e buscou o gol que levaria a partida para os pênaltis. Já nos acréscimos, Cuello marcou de cabeça e deixou o placar agregado novamente empatado, levando a decisão para as penalidades.
Pênaltis
Nos pênaltis, Gabriel Delfim foi o grande herói do Atlético. O goleiro, que substituiu Éverson, machucado, defendeu três cobranças e foi decisivo para colocar o Galo nas semifinais da Copa Sul-Americana.
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