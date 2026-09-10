O Flamengo soube lidar com a altitude e venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (10), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, o Rubro-Negro, é verdade, sofreu no primeiro tempo. Entretanto, voltou melhor do intervalo e chegou aos gols com Bruno Henrique e Léo Pereira.

As equipes, agora, voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (17), no Maracanã. Quem avançar pega o vencedor de Corinthians x Estudiantes. As equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida.

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Primeiro tempo: Flamengo sofre com o Del Valle e com a altitude

Se a Libertadores é traiçoeira, a altitude é ingrata. E o Flamengo sentiu os efeitos dela no primeiro tempo. A equipe de Leonardo Jardim se fechou na defesa e não conseguiu incomodar o Independiente del Valle, que controlou as ações e chegou com perigo ao gol de Rossi.

Quando recuperava a bola, o Rubro-Negro tinha dificuldade para dar sequência às jogadas. Os jogadores demonstravam problemas para encontrar o tempo da bola e, muitas vezes, exageravam na força dos passes. A melhor chance da partida foi aos 19 minutos, quando González acertou a trave do gol brasileiro.

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Os números traduzem o domínio equatoriano. O Independiente del Valle terminou a primeira etapa com 68% de posse de bola e 10 finalizações, enquanto o Flamengo não conseguiu sequer finalizar. O time carioca ainda cometeu cinco faltas.

Pulgar em Del Valle x Flamengo (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Segundo tempo: Flamengo supera altitude e chega aos gols

O Flamengo voltou para o segundo tempo com mais intensidade e, aos 13 minutos, levou perigo pela primeira vez ao time equatoriano, após cabeceio de Léo Ortiz. O gol saiu dois minutos depois. Com passe espetacular de Jorginho para Samuel Lino, o atacante encontrou Bruno Henrique dentro da área, e o camisa 27 abriu o placar para o Rubro-Negro.

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Samuel Lino e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

O segundo gol saiu aos 30 minutos, com Léo Pereira, em jogada aérea. A partir daí, o time de Jardim tirou o pé e buscou se proteger das investidas do time mandante, apostando nas jogadas de contra-ataque.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital na vitória do Flamengo em Quito fica com o primeiro gol rubro-negro, que abriu caminho para a vitória fora de casa.

Deu aula 👍

Jorginho deu aula. O passe do meio-campista para Samuel Lino, no gol de Bruno Henrique, quebrou completamente a estrutura do Del Valle. Muita classe.

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Ficou abaixo 📉

Quem ficou abaixo foi Arrascaeta. O uruguaio parece ter sentido o efeito da altitude, principalmente no primeiro tempo.

✅ FICHA TÉCNICA

Del Valle 0🆚2 Flamengo

🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU)

🥅 Gols: Bruno Henrique, 15'/2°T (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Carabajal e Quintero (IND); Pulgar (FLA)

🟥 Cartão Vermelho: -

⚽ Escalações

🔵⚫ Del Valle (Técnico: Joaquín Papa)

Aldair Quintana; Layan Loor, Richard Schunke, Carabajal e Daykol Romero; Sornoza (Briones), Alcívar e Hugo Quintana (Ochoa); Pata (Perello), Carlos Gonzalez (Djorkaeff Reasco) e Rodríguez (Quintero).

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🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, Jorginho, Arrascaeta (Paquetá); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Pedro).

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