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Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após eliminação

Timão foi eliminado em casa na Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 00:03
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Fernando Diniz com a camisa do Corinthians
Estudiantes venceu o Corinthians de Fernando Diniz (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress)

O Corinthians foi eliminado pelo Estudiantes nas quartas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira (16), e o técnico Fernando Diniz virou alvo de duras críticas nas redes sociais. O treinador vive um momento de instabilidade no comando da equipe e, com a queda na competição continental, o Alvinegro disputará apenas o Campeonato Brasileiro no restante da temporada.

➡️Veja o gol da vitória do Estudiantes sobre o Corinthians na Libertadores

Após empatar em 1 a 1 na partida de ida na Argentina, o Timão acabou superado no confronto decisivo e viu os visitantes vencerem na Neo Química Arena com um gol marcado nos minutos finais do segundo tempo.

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Veja alguns comentários:

Memphis com a camisa no rosto rodeado de jogadores do Estudiantes comemorando a classificação sobre o Corinthians
Corinthians perdeu pênalti no último lance do jogo contrao Estudiantes (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Como foi o jogo entre Corinthians e Estudiantes?

Pouca emoção na primeira etapa

Corinthians e Estudiantes fizeram um primeiro tempo morno, com muita disputa no meio-campo, mas poucas chances reais de gol. Pelo lado do clube paulista, Memphis, Kaio César e, principalmente, Carrillo tiveram as principais oportunidades. Já pelo time argentino, Tobias Burgos arriscou uma bomba que passou por pouco e quase abriu o placar.

Memphis perde pênalto e Corinthians é eliminado

A segunda etapa teve o Estudiantes com mais posse de bola e atuando no campo de ataque, mas com poucas chances claras de gol. Já o Timão tentou responder e assustou em finalização de Matheus Bidu, obrigando Muslera a fazer grande defesa. Na reta final da segunda etapa, Alexis Castro aproveitou cruzamento de Palacios e acertou um belo chute, abrindo o placar. Quando a partida caminhava para o final, uma mão na área do Tomas Palacios colocou a mão na bola dentro da área e causou um pênalti após orientação do VAR. Na bola, Memphis Depay teve a chance de empatar o placar, mas isolou o chute e confirmou a eliminação do Corinthians.

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