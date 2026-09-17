Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Leila usa Carlos Miguel e ironiza após classificação do Palmeiras

Presidente do Verdão compartilhou montagem feita por torcedores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 05:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Leila Pereira, presidente do Palmeiras
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, entrou na brincadeira dos torcedores após a classificação do Verdão para a semifinal da Libertadores. Depois da vitória nos pênaltis sobre a LDU, nesta quarta-feira (16), a dirigente compartilhou uma montagem que viralizou nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na imagem, torcedores editaram o rosto de Carlos Miguel, herói do Palmeiras na disputa por pênaltis, com o cabelo de Leila. A montagem também trazia a frase "estão mais calmos", expressão que a presidente costuma utilizar após vitórias e classificações do clube.

continua após a publicidade

➡️ Pênalti marcado para o Palmeiras divide opiniões: 'Era óbvio'

O meme, porém, não costuma ser bem recebido por parte da torcida palmeirense, que já reagiu diversas vezes à provocação feita pela dirigente. Desta vez, Leila decidiu compartilhar a brincadeira em suas redes sociais justamente após o goleiro defender duas cobranças e ajudar o Palmeiras a garantir a vaga na próxima fase.

Veja a publicação:

+ Palmeiras domina top 10 de minutagem entre clubes da Série A em 2026 com cinco jogadores

Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras

1°T - Um gol para cada lado, e LDU domina a posse de bola

Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.

continua após a publicidade

O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.

Carlos Miguel comemorando classificação com jogadores do Palmeiras
Carlos Miguel comemorando classificação com jogadores do Palmeiras (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

2°T - Virada da LDU e penalidades

O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade

Cobranças de pênalti

Palmeiras

  • Vitor Roque: ✅
  • Mauricio: ✅
  • Piquerez: ✅
  • Lucas Evangelista: 🚫
  • Felipe Anderson: ✅

LDU

  • Deyverson: ✅
    Lucas Rodríguez: 🚫
  • Estrada: ✅
  • Cornejo: ✅
  • Segovia: 🚫

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Craque Neto reagiu ao pênalti perdido por Depay no Corinthians

Fora de Campo

Neto detona Memphis após eliminação do Corinthians; veja a reação

Há 22 minutos
Fernando Diniz com a camisa do Corinthians

Fora de Campo

Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após eliminação

Há 5 horas
Palmeiras provoca Corinthians após eliminação

Palmeiras

Palmeiras provoca o Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Acesso negado'

Há 5 horas
Memphis Depay durante a partida

Fora de Campo

Pênalti perdido por Memphis, do Corinthians, viraliza: 'Inacreditável'

Há 5 horas
Vitor Roque, do Palmeiras, batendo no peito

Fora de Campo

Atuação de Vitor Roque em LDU x Palmeiras viraliza: 'Temos que falar'

Há 6 horas
Árbitro em Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores

Fora de Campo

Possível pênalti não marcado em Corinthians x Estudiantes gera revolta: 'Vergonha'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Edina Alves Batista

Edina vira alvo de jornalista após Botafogo x Grêmio: 'Na conta dela'

Gabigol correndo com a camisa azul do Santos

Gabigol vira assunto após eliminação do Santos para o Atlético: 'De novo'

Coutinho antes do Vasco golear o Santos por 6 a 0 no Brasileirão de 2025

Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após eliminação do Santos

Cuca, treinador do Santos, na Arena MRV

Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação na Sul-Americana

Atacante Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Atlético-MG provoca Neymar após classificação na Sul-Americana; veja

Abel Ferreira xingando em jogo do Palmeiras na LIbertadores

Expulsão de Abel Ferreira em LDU x Palmeiras repercute: 'Insuportável'

Pênalti marcado para o Palmeiras virou assunto

Pênalti marcado para o Palmeiras divide opiniões: 'Era óbvio'

Fernando Diniz, técnico do Corinthians, na derrota para o Flamengo

Escalação do Corinthians contra o Estudiantes repercute: 'Não aprende'

Reinier apontando e sorrindo durante Atlético x Santos

Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Reinier em Atlético x Santos

Brazão em ação durante Atlético-MG x Santos, pela Sul-Americana

Brazão vira alvo em Atlético-MG x Santos: 'Não faz'

Reinier e Luan Peres em Santos x Atlético-MG

Luan Peres vira assunto em Atlético x Santos na Sul-Americana: 'Surreal'

Lyanco em ação durante Atlético-MG e Santos, pela Sul-Americana

Gol contra de Lyanco em Atlético-MG x Santos viraliza: 'Bizarro'

Produtos da NFL

NFL lança produtos com Flamengo, Vasco e Fluminense para jogo no Rio