Leila usa Carlos Miguel e ironiza após classificação do Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, entrou na brincadeira dos torcedores após a classificação do Verdão para a semifinal da Libertadores. Depois da vitória nos pênaltis sobre a LDU, nesta quarta-feira (16), a dirigente compartilhou uma montagem que viralizou nas redes sociais.

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Na imagem, torcedores editaram o rosto de Carlos Miguel, herói do Palmeiras na disputa por pênaltis, com o cabelo de Leila. A montagem também trazia a frase "estão mais calmos", expressão que a presidente costuma utilizar após vitórias e classificações do clube.

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O meme, porém, não costuma ser bem recebido por parte da torcida palmeirense, que já reagiu diversas vezes à provocação feita pela dirigente. Desta vez, Leila decidiu compartilhar a brincadeira em suas redes sociais justamente após o goleiro defender duas cobranças e ajudar o Palmeiras a garantir a vaga na próxima fase.

Veja a publicação:

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Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras

1°T - Um gol para cada lado, e LDU domina a posse de bola

Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.

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O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.

Carlos Miguel comemorando classificação com jogadores do Palmeiras (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

2°T - Virada da LDU e penalidades

O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.

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Cobranças de pênalti

Palmeiras

Vitor Roque: ✅

Mauricio: ✅

Piquerez: ✅

Lucas Evangelista: 🚫

Felipe Anderson: ✅

LDU

Deyverson: ✅

Lucas Rodríguez: 🚫

Lucas Rodríguez: 🚫 Estrada: ✅

Cornejo: ✅

Segovia: 🚫

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