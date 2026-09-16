Brazão vira alvo em Atlético-MG x Santos: 'Não faz'
Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da competição
Atlético-MG recebe o Santos, nesta quarta-feira (16), na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após tomar 3 gols ainda na primeira etapa, Gabriel Brazão virou alvo de críticas por parte da torcida santista.
Santos sofre o terceiro gol mais rápido da história da Sul-Americana; quinta posição também é do Peixe
Veja a repercussão:
Como chegam as equipes?
O Atlético Mineiro vem de vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, em partida disputada na Arena MRV.
O Santos também chega embalado por um triunfo. O Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, pelo Brasileirão, em jogo realizado na Vila Belmiro.
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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Santos
SANTOS X ATLÉTICO-MG
COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de Setembro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir!
🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)
📺 VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
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