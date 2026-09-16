Escalação do Corinthians contra o Estudiantes repercute: 'Não aprende'
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição
O Corinthians está escalado para o confronto diante do Estudiantes, nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Com a divulgação da escalação, a decisão de Fernando Diniz em colocar Memphis Depay de 9 irritou parte da torcida Alvinegra.
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A decisão de Diniz passa pelo desfalque de cinco nomes para o confronto decisivo desta noite. Raniele cumpre suspensão, enquanto Yuri Alberto se recupera de uma ruptura parcial de fibrose no músculo posterior da coxa direita. André Ramalho está em recuperação de labirintite. Já Zakaria Labyad e Kayke seguem em recuperação após cirurgias no joelho esquerdo.
Veja a repercussão:
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Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.
Histórico de Corinthians x Estudiantes
Corinthians x Estudiantes se enfrentaram três vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate nos confrontos, justamente o da partida de ida da Libertadores.
Jogando em casa, o Estudiantes disputou duas partidas contra o Corinthians, com uma vitória e um empate. Já em território corintiano, as equipes se enfrentaram uma vez, com triunfo do Timão.
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