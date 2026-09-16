Edina vira alvo de jornalista após Botafogo x Grêmio: 'Na conta dela'
Jogo do Brasileirão contou com polêmica de arbitragem
O Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2 nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão, em jogo com polêmicas de arbitragem. Para o jornalista Farid Germano, Edina Alves prejudicou o Tricolor ao não dar um pênalti em Carlos Vinicius e anular o gol da equipe gaúcha que empataria a partida nos minutos finais.
- O Grêmio cai nessa armadilha da arbitragem. Chega do Grêmio ser roubado, assaltado. Essa Edina é uma péssima árbitra, péssima árbitra, anula um gol que não havia impedimento, não existe impedimento de braço, o Grêmio foi garfado. Não deram um puxão de camisa visível no Carlos Vinícus. O Grêmio foi prejudicado, e põe na conta da dona Edina - disse.
Botafogo x Grêmio: como foi o jogo?
Ambos em crise e necessitados do resultado no jogo atrasado, Botafogo e Grêmio fizeram um primeiro tempo equilibrado no Nilton Santos. O Glorioso foi mais agressivo no começo do jogo, levando perigo em investidas com toques rápidos e profundidade, mas logo diminuiu o ritmo e viu o Tricolor chegar no ataque.
Os erros dos dois lados foram grosseiros e atrapalharam o bom desenvolvimento da partida. No entanto, quem deu o primeiro golpe foi o Botafogo. Danilo iniciou a jogada com lindo drible, serviu Júnior Santos e apareceu no fim da trama, após ajeitada de Montoro, para abrir o placar aos 29 minutos com um golaço. A equipe da casa só não teve tempo para festejar, já que Jovane Cabral, seis minutos depois, deixou tudo igual em cobrança de falta, contando com desvio em Júnior Santos.
+ Tite vai ao Nilton Santos assistir ao jogo do Botafogo contra o Grêmio
Na volta do intervalo, uma ótima exibição dos comandados de Rodrigo Bellão para a passagem de bastão rumo à trajetória com Tite. Aos seis minutos, a troca de passes envolvente pelo lado direito parou dentro da pequena área pela esquerda, após cruzamento de Vitinho, e Álvaro Montoro tirou a igualdade do placar.
Volume de jogo não faltou ao Botafogo, que mostrou também a energia necessária para segurar. Bellão armou uma linha de cinco defensores para jogar sem a bola e, quando teve em boas condições, ampliou o marcador. Vitinho, novamente bem no ataque, cortou a marcação com estilo e serviu Montoro, que ajeitou para Danilo. O camisa oito disparou com a perna canhota e fez mais um lindo gol.
No fim, o caos tomou conta do Nilton Santos e provocou muito nervosismo. O Grêmio descontou com Gustavo Martins aos 42 minutos e chegou a empatar pouco tempo depois, com Carlos Vinícius. Quando o silêncio aterrorizou o Nilton Santos, a árbitra Edina Alves Batista levantou o braço, apontando impedimento após acusação do sistema semiautomático. Fim de jogo, e respira o torcedor do Botafogo.
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