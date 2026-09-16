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Possível pênalti não marcado em Corinthians x Estudiantes gera revolta: 'Vergonha'

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 22:45
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Árbitro em Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores
Árbitro em Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Corinthians e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Aos 10 minutos do primeiro tempo, um possível pênalti para o Timão gerou revolta entre os torcedores nas redes sociais.

No jogo de ida, Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1, na Argentina. Por isso, uma vitória nesta quarta-feira garante a classificação para qualquer uma das equipes. Em caso de novo empate, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

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Durante cobrança de escanteio de Rodrigo Garro, Gabriel Paulista foi puxado pela camisa dentro da área. O zagueiro caiu, mas o árbitro venezuelano Jesus Valenzuela não marcou a penalidade e mandou o jogo seguir. O VAR tem Juan Soto na função.

Veja o lance:

A decisão rapidamente repercutiu nas redes sociais, com torcedores do Corinthians questionaram a arbitragem e classificaram o lance como um possível erro grave.

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Veja a repercussão:

Histórico de Corinthians x Estudiantes

Corinthians x Estudiantes se enfrentaram três vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate nos confrontos, justamente o da partida de ida da Libertadores.

Jogando em casa, o Estudiantes disputou duas partidas contra o Corinthians, com uma vitória e um empate. Já em território corintiano, as equipes se enfrentaram uma vez, com triunfo do Timão.

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