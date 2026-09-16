Atlético-MG provoca Neymar após classificação na Sul-Americana; veja

O Atlético-MG garantiu a classificação para as semifinais da Sul-Americana nesta quarta-feira (16), após vencer o Santos por 4 a 2 no tempo normal e superar o Peixe por 3 a 1 nos pênaltis, na Arena MRV. Após a vaga, a torcida atleticana aproveitou para provocar Neymar, que foi um dos principais alvos dos torcedores durante o confronto.

Mesmo fora da partida por conta de uma lesão na coxa direita, o atacante do Santos esteve presente nas provocações dos atleticanos. Antes do início do jogo, torcedores chegaram a xingar o jogador nas arquibancadas.

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A rivalidade ganhou força ainda no jogo de ida, na Vila Belmiro. Na ocasião, Neymar bateu boca com torcedores do Atlético-MG e, posteriormente, comentou as provocações nas redes sociais.

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Na Arena MRV, os atleticanos retomaram as provocações. Uma das imagens que circulou antes da bola rolar mostrou duas crianças segurando cartazes com uma imagem de Neymar e a frase "peixe morre pela boca", em referência ao apelido do Santos.

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A provocação também apareceu em uma arte divulgada após a classificação do Galo. Na imagem, o mascote do Atlético-MG aparece em uma representação subaquática ao lado de um peixe, acompanhada da frase "Procurando Ney".

Veja as provocações:

Atlético-MG elimina o Santos

Dentro de campo, o Atlético-MG precisava reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na partida de ida. O Galo teve um início avassalador e abriu o placar com Bernard logo aos 17 segundos. Reinier ampliou pouco depois.

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O Santos descontou ainda no primeiro tempo, em gol contra de Lyanco, mas o Atlético voltou a balançar as redes com Reinier e retomou a vantagem necessária para levar a decisão aos pênaltis.

Na segunda etapa, Gabigol marcou para o Santos e voltou a colocar o Peixe em vantagem no confronto agregado. O Atlético, porém, conseguiu chegar ao quarto gol com Cuello e levou a decisão para as penalidades.

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Jogadores do Atlético-MG comemorando juntos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Nas cobranças, o Galo venceu por 3 a 1, com Gabriel Delfim sendo decisivo ao defender duas cobranças do Santos. Com o resultado, o Atlético-MG avançou às semifinais da Sul-Americana.

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