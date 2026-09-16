Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras provoca o Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Acesso negado'

Verdão não perdeu tempo e foi às redes sociais publicar meme que viralizou anos atrás; veja

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/09/2026 23:56
Favorite o Lance! no Google
Palmeiras provoca Corinthians após eliminação
Palmeiras provoca Corinthians após eliminação (Foto: Reprodução / Redes sociais Palmeiras)

Após garantir a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, ao passar pela LDU, em Quito, nos pênaltis, o Palmeiras não só comemorou sua vaga na próxima fase como também foi às redes sociais para provocar o Corinthians, que foi eliminado na Neo Química Arena, também nesta quarta-feira (16), contra o Estudiantes, um pouco depois.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, que terminou com vitória do time argentino por 1 a 0, com direito a Memphis Depay perdendo pênalti no último lance, o Verdão refez o famoso meme do "acesso negado", fazendo referência a uma declaração dada pelo jornalista Fábio Sormani, quando o comentarista ainda atuava na ESPN. Na ocasião, o profissional afirmou que o clube não possuía tradição na competição continental.

continua após a publicidade

— O Corinthians chega lá na Conmebol, na sede, em Luque, mete o dedão na catraca, e "pá", acesso negado. Ninguém sabe quem é. (2012) foi só um, é um ponto fora da curva — disse Sormani, à época.

Com a classificação, o Verdão agora vai enfrentar o Fluminense na próxima fase do torneio continental. O time de Abel Ferreira ainda disputa a mesma fase na Copa do Brasil e briga pela liderança do Brasileirão com o Flamengo, mas está um ponto atrás do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

O Corinthians, por sua vez, está apenas no Brasileirão, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Vitor Roque, do Palmeiras, batendo no peito

Fora de Campo

Atuação de Vitor Roque em LDU x Palmeiras viraliza: 'Temos que falar'

Há 2 horas
VItor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras

Palmeiras

Auxiliar de Abel fala sobre pênaltis após classificação do Palmeiras: 'Acabou a maldição'

Há 2 horas
Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU

Palmeiras

Palmeiras tem lucro milionário com classificação na Libertadores

Há 2 horas
Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras

Palmeiras

Herói do Palmeiras nos pênaltis, Carlos Miguel diz: 'A gente trabalha para momentos como esse'

Há 3 horas
Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Fluminense e Palmeiras fazem terceiro mata-mata da história; veja retrospecto

Há 3 horas
Palmeiras comemora gol contrea a LDU na Libertadores

Palmeiras

Palmeiras sobrevive à altitude, vence nos pênaltis com brilho de Carlos Miguel e avança à semi da Libertadores

Há 3 horas
Mais LANCE!
Abel Ferreira xingando em jogo do Palmeiras na LIbertadores

Expulsão de Abel Ferreira em LDU x Palmeiras repercute: 'Insuportável'

Pênalti marcado para o Palmeiras virou assunto

Pênalti marcado para o Palmeiras divide opiniões: 'Era óbvio'

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no Maracanã

Abel Ferreira é expulso em LDU x Palmeiras após reclamar com arbitragem

Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU

Veja gols em LDU x Palmeiras: Marlon Freitas e Vitor Roque marcam

Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai

Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil

Abel Ferreira define escalação do Palmeiras para duelo com a LDU pela Libertadores

Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU

Como assistir LDU x Palmeiras no Paramount+?

O jogador Alexander Barboza, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador da LDU, durante partida válida pelas quartas de final, ida, da Conmebol Libertadores, na arena Nubank Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

LDU conta com retrospecto positivo contra brasileiros na altitude; veja números

O atacante Ricardo Bueno atuou por empréstimo no Palmeiras entre 2011 e 2012. Fez apenas quatro gols em 30 partidas e acabou se transferindo para o Atlético Goianiense (Foto: Miguel Schincariol/Lancepress!)

Justiça nega indenização a ex-Palmeiras por ação contra casa de apostas

Taça da Libertadores

Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da Libertadores

Jogadores de Palmeiras e LDU em dividida

Inteligência artificial crava placar em LDU x Palmeiras na Libertadores

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã

Abel mira 'Palmeiras de Libertadores' em busca de classificação

Luciano, do São Paulo com os braços abertos no gramado do Morumbis

Rivais brincam com eliminação do São Paulo na Sul-Americana: 'Costume'