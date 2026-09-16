Após garantir a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, ao passar pela LDU, em Quito, nos pênaltis, o Palmeiras não só comemorou sua vaga na próxima fase como também foi às redes sociais para provocar o Corinthians, que foi eliminado na Neo Química Arena, também nesta quarta-feira (16), contra o Estudiantes, um pouco depois.

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Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, que terminou com vitória do time argentino por 1 a 0, com direito a Memphis Depay perdendo pênalti no último lance, o Verdão refez o famoso meme do "acesso negado", fazendo referência a uma declaração dada pelo jornalista Fábio Sormani, quando o comentarista ainda atuava na ESPN. Na ocasião, o profissional afirmou que o clube não possuía tradição na competição continental.

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— O Corinthians chega lá na Conmebol, na sede, em Luque, mete o dedão na catraca, e "pá", acesso negado. Ninguém sabe quem é. (2012) foi só um, é um ponto fora da curva — disse Sormani, à época.

Com a classificação, o Verdão agora vai enfrentar o Fluminense na próxima fase do torneio continental. O time de Abel Ferreira ainda disputa a mesma fase na Copa do Brasil e briga pela liderança do Brasileirão com o Flamengo, mas está um ponto atrás do Rubro-Negro.

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O Corinthians, por sua vez, está apenas no Brasileirão, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação.