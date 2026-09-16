O Palmeiras eliminou a LDU nos pênaltis pelas quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (16), e a atuação de Vitor Roque repercutiu nas redes sociais. O atacante começou no banco de reservas e, após entrar aos 22 minutos do segundo tempo, marcou de pênalti o gol do Alviverde no tempo normal.

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Com o placar agregado empatado em 3 a 3 ao fim dos 90 minutos, a decisão da vaga foi para as penalidades. Na sua cobrança, o "Tigrinho" esbanjou frieza ao dar uma cavadinha e converter. O time comandado por Abel Ferreira garantiu a classificação para a semifinal da competição e enfrentará o Fluminense na próxima fase.

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Palmeiras venceu a LDU nos pênaltis e está na semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Como foi o jogo entre LDU e Palmeiras?

1°T - Um gol para cada lado, e LDU domina a posse de bola

Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.

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O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.ando de campo não desfavoreceu o Palmeiras, que avançou de fase. Agora, o time encontra o mesmo cenário, desta vez na altitude de Quito. Se voltar a se classificar, terá a mesma condição diante do Fluminense, em uma eventual semifinal.

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2°T - Virada da LDU e penalidades

O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.

Cobranças de pênalti

Palmeiras

Vitor Roque: ✅

Mauricio: ✅

Piquerez: ✅

Lucas Evangelista: 🚫

Felipe Anderson: ✅

LDU

Deyverson: ✅

Lucas Rodríguez: 🚫

Lucas Rodríguez: 🚫 Estrada: ✅

Cornejo: ✅

Segovia: 🚫

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