O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Vitória na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o confronto no Maracanã, o time carioca entra em campo com equipe modificada.

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Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Jorge Carrascal estão fora do duelo. O chileno segue tratando contusão no ombro esquerdo e iniciou, nesta semana, trabalhos em campo com a fisioterapia. Já o camisa 20 sofreu edema no tendão da coxa esquerda no último domingo (19), contra o Bahia, e se recupera no departamento médico. O colombiano, por sua vez, está suspenso.

Jorginho, por sua vez, está de volta aos relacionados, mas fica no banco de reservas. O ítalo-brasileiro não entra em campo desde a vitória por 3 a 1 sobre o Santos no último dia 5, quando foi substituído com dores. Desde então, o volante fez tratamento no departamento médico rubro-negro. Ele voltou a treinar com os companheiros nesta semana e está a disposição de Leonardo Jardim.

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O Flamengo entra em campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e De la Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.

Leonardo Jardim durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Escalação do Vitória para enfrentar o Flamengo

O Vitória, do técnico Jair Ventura, está escalado com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

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O jogo de volta será no dia 15 de maio, em Salvador. O Flamengo, campeão do torneio em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024, vai em busca do hexacampeonato. Já o Vitória busca o título inédito.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Vitória

Copa do Brasil - 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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