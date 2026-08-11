Pedrinho abre o jogo sobre reforços, SAF e finanças do Vasco Presidente também afirmou que liminar que o afastou aumentou a burocracia nas negociações

Em entrevista na sede da CBF na manhã desta terça-feira (11), após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho esclareceu dúvidas sobre os reforços do Vasco, o andamento da negociação da SAF e outras questões esportivas.

➡️ Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do Brasil

Pedrinho explica processo complexo para fechar com reforços

Pedrinho afirmou que o afastamento do comando da SAF, determinado anteriormente pela Justiça, aumentou o nível de exigências para que o Vasco consiga concluir operações no mercado. Segundo o presidente, o clube passou a precisar apresentar mais garantias e cumprir etapas burocráticas adicionais para convencer outros clubes a realizarem transações.

continua após a publicidade

- Hoje eu tenho uma auditoria, eu tenho um watchdog o tempo inteiro fiscalizando. Então, isso seria um motivo para os clubes que negociam com o Vasco ter total segurança para fazer qualquer transação. Até porque antes de eu ser, obviamente, afastado, nós cumprimos à risca todos os processos de transferências de jogadores sem nenhum problema - explicou.

O presidente também revelou que dois jogadores estão próximos de serem regularizados (Sosa e Colidio), mas não vou estar disponíveis para a atual fase da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

- Tem dois jogadores que já estão quase aptos para serem regularizados. Existe um processo de burocracia para que isso aconteça. Acredito que não dá tempo para que eles sejam inscritos para essa fase da Sul-Americana. Se a gente passar para as quartas de final, os dois jogadores podem estar aptos, e a nossa expectativa é que eles já estejam liberados para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil - afirmou.

Facundo Colidio com a camisa do Vasco, após desembarcar no Rio de Janeiro (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Jogo contra o Vitória: Maracanã ou São Januário?

Pedrinho também comentou sobre o local da próxima partida do Vasco contra o Vitória, pela Copa do Brasil. O dirigente destacou sua preferência por São Januário, mas deixou a decisão em aberto e afirmou que pretende ouvir comissão técnica e jogadores antes de definir o estádio.

continua após a publicidade

- Todos sabem da minha preferência por São Januário. Mas o Maracanã tem sido um palco também de uma energia e de uma atmosfera gigantesca, onde a gente também pode dar oportunidade para mais torcedores.

Segundo Pedrinho, a escolha será baseada exclusivamente em critérios esportivos.

- Eu não boto em conta a questão de receita, boto a questão de desempenho. Aí eu levo para a comissão técnica, para os atletas, porque os atletas é que jogam, e a gente vai construir para tomar a melhor decisão para esse jogo - disse.

continua após a publicidade

Pedrinho se mostra otimista com venda da SAF

Um dos principais assuntos abordados foi o processo de venda da SAF. O presidente confirmou que o grupo de Marcos Lamacchia apresentou uma proposta que servirá como referência para a abertura de um processo competitivo determinado pela Justiça.

Pedrinho explicou que a proposta de Lamacchia será utilizada como base, no modelo conhecido como "stalking horse". Caso outro interessado apresente uma oferta superior, o grupo terá o direito de igualá-la. Se isso não acontecer, a proposta inicial será vencedora.

continua após a publicidade

- Eu estou muito confiante, otimista e empolgado, porque são valores muito importantes para a instituição - afirmou.

➡️ Melhora do sistema defensivo impulsiona evolução do Vasco sob comando de Pedro Emanuel

O presidente também destacou que, em sua avaliação, a operação não deve ser analisada apenas pelo potencial de investimento esportivo imediato.

- Eu não estou falando sobre um investimento agora para ganhar um título no ano que vem — isso pode acontecer, mas não é sobre isso. É sobre um contrato com um investidor com CNPJ no Brasil, como uma holding milionária, bilhardária, onde sabemos do carinho que eles têm pela instituição - declarou.

continua após a publicidade

Presidente admite possibilidade de buscar reeleição

Questionado sobre uma eventual candidatura para um novo mandato, Pedrinho afirmou que existe a possibilidade de tentar permanecer à frente do Vasco por mais um triênio, mas ressaltou que a decisão será tomada mais adiante.

- Tem chances de eu voltar para mais um triênio, mas isso não é para ser decidido agora, é um pouco mais para frente - afirmou.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Pedrinho rebate acusações sobre gestão financeira

O presidente também respondeu a questionamentos relacionados às dívidas do Vasco, aos empréstimos realizados durante sua gestão e às punições aplicadas pelo CNRD. Sobre o pagamento de R$ 15 milhões relacionado ao CNRD, Pedrinho afirmou que o valor já estava previsto e que a negociação inicialmente envolvia uma diferença entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões.

- Isso já era até negociado. A gente queria R$ 10 milhões, o CNRD queria R$ 20 milhões, acabou que fechou em R$ 15 milhões. Então já estava dentro da previsão, não é nenhuma surpresa - disse.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Pedrinho também defendeu os empréstimos realizados pelo Vasco e afirmou que todos estão contemplados no plano de recuperação judicial.

- Todos os empréstimos estão dentro do plano de recuperação judicial. Eu não tiro nenhum empréstimo da minha cabeça - declarou.

O presidente ainda rebateu acusações de que teria ocorrido um suposto desvio de aproximadamente R$ 100 milhões a R$ 120 milhões durante sua gestão. Sem citar o nome da pessoa que fez a declaração, Pedrinho afirmou que o responsável será acionado judicialmente.

- Ele está falando que teve um roubo no Vasco de R$ 100 milhões, R$ 120 milhões. É muito grave! E ele vai ser processado por isso, tendo que provar o que falou - afirmou.

continua após a publicidade

'O Vasco hoje é o clube mais fiscalizado do Brasil'

Ao defender sua administração, Pedrinho voltou a destacar a existência de mecanismos de fiscalização sobre o clube e afirmou que as contratações realizadas durante a recuperação judicial passam por autorização das instâncias responsáveis pelo processo.

- A recuperação judicial não é uma falência da empresa. Eu criei um plano de pagamento com aprovação de mais de 97,7% dos credores. Faço um acordo com os credores e, por causa disso, o clube — que hoje é empresa — tem que sobreviver — explicou.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo o dirigente, a recuperação judicial não impede o Vasco de realizar investimentos no futebol, desde que dentro das regras estabelecidas no processo.

- Para sobreviver, precisa gerar novas receitas; para gerar receitas, precisa ser competitivo nos campeonatos; e com isso, contratações. Contratações essas autorizadas pelo administrador judicial e pela juíza. Eu não estou inadimplente com nada - afirmou.

continua após a publicidade

No fim da entrevista, Pedrinho reforçou que considera a gestão altamente fiscalizada e aproveitou para tranquilizar clubes que negociam ou pretendem negociar com o Vasco.

- Faço questão de repetir: o Vasco hoje é o clube mais fiscalizado do Brasil. Até para os clubes em possíveis negociações futuras: sintam-se muito seguros, podem fazer negócio com o Vasco tranquilamente - concluiu.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.