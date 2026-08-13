Vasco regulariza atacante, que fica disponível contra o Santos pelo Brasileirão Colidio foi regularizado nesta quinta-feira e pode estrear neste fim de semana

O Vasco regularizou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (13), o atacante Facundo Colidio, que está liberado para fazer sua estreia com a camisa Cruz-maltina no próximo fim de semana. Anunciado na última terça-feira, o argentino de 26 anos foi contratado em definitivo, vindo do River Plate, e assinou contrato válido até dezembro de 2029.

Por não ter sido inscrito a tempo na Copa Sul-Americana, o atacante fica de fora do compromisso desta quinta-feira diante do Olimpia, válido pelas oitavas de final da disputa continental. Caso o clube carioca avance de fase no torneio internacional, o novo contratado será registrado na janela subsequente de inscrições.

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Com isso, o primeiro compromisso do atacante com a camisa do Vasco pode ser na Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Cruz-maltino busca um alívio na tabela de classificação para deixar a zona de rebaixamento. Sendo peça importante, principalmente pelo desfalque de Brenner, que obteve uma lesão mais grave do que o esperado inicialmente.

Como Colidio pode se encaixar no esquema tático?

Colidio atua com frequência pelo lado esquerdo, embora tenha como posição de origem a função de segundo atacante. Ao longo da carreira, também já foi utilizado de maneira mais centralizada, como centroavante. A versatilidade pode ser um dos principais trunfos do argentino para ganhar espaço no time do Vasco.

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Conforme antecipado pelo Lance!, a princípio, Colidio chega ao Vasco para cumprir a função de segundo atacante. Porém, o jogador já atuou em outras posições ofensivas.

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Jogando pela ponta esquerda, Colidio costuma buscar o movimento para dentro do campo, aproximando-se da área para finalizar. O atacante tem boa condução de bola e capacidade para ganhar metros com a bola dominada, mas não tem no drible individual sua principal característica. Seu repertório no um contra um é mais simples, e o argentino costuma levar vantagem, principalmente quando consegue utilizar a velocidade, a força física e os movimentos de ruptura.

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Em vez de depender de jogadas individuais para superar os marcadores, Colidio tem como uma de suas principais características o ataque ao espaço. O argentino procura constantemente se movimentar nas costas da defesa, buscando romper a última linha e receber em condições de finalizar.

Facundo Colidio com a camisa do Vasco, após desembarcar no Rio de Janeiro (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Quando atua mais centralizado, como segundo atacante ou até mesmo como referência mais adiantada, esse comportamento fica ainda mais evidente. Colidio busca se desmarcar tanto fora quanto dentro da área, atacando os espaços e procurando finalizar as jogadas com poucos toques.

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O argentino também oferece uma alternativa quando é acionado no pivô. Tem força física para proteger a bola e sustentar o contato com os defensores enquanto espera a aproximação dos companheiros. Por outro lado, não é um jogador que costuma girar sobre o marcador ou progredir com a bola depois de fazer o apoio, característica que ajuda a definir seu estilo como atacante de movimentação e ruptura.

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